Gabalier: Emotionaler Tribute an Didi Mateschitz

Zehn Jahre nach dem gefeierten MTV-Unplugged-Debüt erscheint das neue Album "Handwerk" – mit einem emotionalen Tribute an seinen einstigen Mentor und Gönner.

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Am Freitag, den 28. August, ist es endlich soweit und Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier bringt sein lang erwartetes neues Unplugged-Album "Handwerk" auf den Markt - und lässt damit gleich mehrfach aufhorchen.

Song für Didi Mateschitz

Gabalier widmete den letzten Song auf dem Album seinem verstorbenen Freund und Gönner Dietrich Mateschitz, um an die gemeinsamen Gespräche zu erinnern. "Ich möchte mich bei einem Menschen ganz besonders bedanken, der auch nur noch von da oben zuschaut und ein sehr großer Gönner und Bewunderer war", so Gabalier in einem emotionalen Instagram Posting. "Wie er vor einigen Jahren von uns gegangen ist, habe ich mir gedacht "Why do the good die young"? Dazu gibt es den letzten Song auf dem Album, den ich dir, lieber Didi Mateschitz – da oben bei den Red-Bull-Engerln, die dir die Flügel für die Ewigkeit verliehen haben, widmen möchte", führt der Chart-Stürmer weiter aus.

Andreas Gabalier "Handwerk" © Hersteller

Außergewöhnliche Duette

Zu den Highlights zählen weiters zwei außergewöhnliche Duette. Johnny Logan, dreifacher Eurovision Song Contest-Sieger, hat eigens einen Song für Gabalier geschrieben, den beide gemeinsam im Studio eingesungen haben. Ein Country-geprägter Titel mit Nashville- Feeling, aus dem nicht nur ein außergewöhnlicher Song entstanden ist, sondern auch eine echte musikalische Freundschaft.

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Das zweite Duett verbindet Gabalier mit Pietro Basile, dem in München aufgewachsenen, zweisprachigen Sänger, der für seinen unverwechselbaren Italo-Pop-Sound steht. Gemeinsam interpretieren die beiden den Titel "Una canzone per te", eine Begegnung zweier Welten, die musikalisch wie menschlich aufgeht: die bodenständige Wärme des Alpenraums trifft auf die Leichtigkeit und Leidenschaft des Südens.

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Begleitet wird das Album von der Unplugged Jubiläumstour, die Gabalier durch Österreich, Deutschland und die Schweiz in die schönsten Konzerthäuser führt. Ein Format, das nach Jahren ausverkaufter Stadien eine neue Nähe zwischen Künstler und Publikum schafft.