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Liebes-Aus

Ferres-Trennung: Maschmeyer zieht aus

Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer
© Getty Images
Es ist das Ende einer großen Liebe: Schauspielerin Veronica Ferres und TV-Investor Carsten Maschmeyer haben sich getrennt. Nach gemeinsamen Jahren zieht der Unternehmer nun aus.
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Während Carsten Maschmeyer nach der Trennung eine neue Bleibe sucht, dreht Veronica Ferres ab 3. September in Salzburg für einen RTL-Krimi. Das Paar gab das Beziehungsende am Dienstagabend bekannt. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, dass mit der Zeit aus ihrer Liebe eine tiefe, vertrauensvolle Freundschaft entstanden sei.

Freundschaftlicher Abschied ohne neue Partner

Beide betonten, dass sie mit großer Dankbarkeit auf den gemeinsamen Weg zurückblicken und eng verbunden bleiben. Neue Partner gibt es bisher nicht. Es wurde unterstrichen: "Das Wohl unserer Familie steht für uns an erster Stelle." Der Multi-Unternehmer zieht aus dem gemeinsamen Anwesen am Englischen Garten in Schwabing aus und sucht bereits ein neues Haus in München.

Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer
Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer © Getty Images

Aufgabe des Lebens in Hannover

Für die Beziehung hatte der Investor einst sein Leben in Hannover aufgegeben. Als er 2017 nach München zog, erklärte er, dass die Stadt ihr gemeinsamer Erstwohnsitz werde. Seine Villa in Hannover ließ er für einen Neubau abreißen. Damit ließ er seine Heimat, den Klub Hannover 96 sowie Abende mit Freunden wie Altkanzler Gerhard Schröder, "Scorpions"-Sänger Klaus Meine und Ex-Bundespräsident Christian Wulff zurück. Wulff hatte ihm die Schauspielerin 2007 bei der Berlinale vorgestellt.

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Vermögen erleichtert Suche nach Immobilie

Schwer dürfte ihm die Suche nach einem neuen Domizil auf dem Münchner Immobilienmarkt jedoch nicht fallen. Das Vermögen des Unternehmers wird von Wirtschaftsmagazinen wie Forbes auf rund 1,6 bis 1,9 Milliarden US-Dollar geschätzt.

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