Ex-"Tatort"-Kommissar Andreas Hoppe mit 66 Jahren gestorben

Der ehemalige "Tatort"-Kommissar Andreas Hoppe ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 66 Jahren, wie der SWR am Mittwoch in Stuttgart bekannt gab.

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Hoppe hatte von 1996 bis 2018 den Kommissar Mario Kopper im Ludwigshafener SWR-"Tatort" an der Seite von Ulrike Folkerts alias Lena Odenthal in 57 Filmen gespielt. "Ich bin zutiefst erschüttert, dass mein Kollege und Freund Andi verstorben ist", erklärte Folkerts. Eine "tiefe Freundschaft" habe sie mit dem Kollegen verbunden.

SWR-Intendant Kai Gniffke erklärte: "Mehr als zwei Jahrzehnte hat Andreas Hoppe alias Mario Kopper den SWR-Tatort bereichert und geprägt: Nahbar, glaubwürdig und immer mit dem Herz am rechten Fleck." Er sei "bestürzt, dass dieser großartige Schauspieler und Künstler so früh von uns gegangen ist".

Hoppe wurde am 1. Juni 1960 in Berlin geboren. Von 1982 bis 1986 studierte er an der Hochschule für Musik und Tanz Hannover. Hoppe wirkte in zahlreichen Theateraufführungen des Staatstheaters Hannover mit, in den frühen 1990er-Jahren gehörte er zu den Ensembles verschiedener Theater in Berlin. Im Fernsehen war Hoppe zu Beginn in kleineren Rollen von Krimiserien zu sehen.

Insgesamt 57 Tatort-Folgen

Seinen ersten Auftritt im "Tatort" Ludwigshafen an der Seite von Ulrike Folkerts hatte er im 1996 ausgestrahlten Fall "Der kalte Tod". Als Kommissar Mario Kopper war er in insgesamt 57 Folgen als Partner und verlässlicher Freund von Kommissarin Lena Odenthal, später sogar als ihr WG-Mitbewohner zu sehen. Nach 21 Jahren Dienstzeit endete Hoppes "Tatort"-Zeit Anfang 2018 mit dem Fall "Tatort - Kopper".