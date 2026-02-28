Brand in Wirtschaftskammer in Eisenstadt – Gebäude evakuiert

In der Wirtschaftskammer in Eisenstadt ist am Samstagvormittag ein Feuer ausgebrochen.

Der Alarm wurde kurz vor 10.00 Uhr durch die Brandmeldeanlage ausgelöst, das Gebäude wurde evakuiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellten die Helfer starke Rauchentwicklung fest. Der Brand in einem Raum im ersten Stock sei unter schwerem Atemschutz gelöscht worden, berichtete Philipp Dorner von der Stadtfeuerwehr der APA. Verletzt wurde niemand, hieß es von der Landessicherheitszentrale.

Die Brandursache war vorerst unbekannt. Vier Feuerwehren standen im Einsatz. Inzwischen konnte Brand aus gegeben werden, berichtet "ORF Burgenland". Die Brand-Ursache ist noch unbekannt. Die Brandmeldeanlage habe laut Dorner wohl schlimmeres verhindert.