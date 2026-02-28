Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Burgenland
Wirtschaftskammer wegen Brand evakuiert
© Freiwillige Stadtfeuerwehr Eisenstadt

Keine Verletzten

Brand in Wirtschaftskammer in Eisenstadt – Gebäude evakuiert

28.02.26, 12:24
Teilen

In der Wirtschaftskammer in Eisenstadt ist am Samstagvormittag ein Feuer ausgebrochen.

Der Alarm wurde kurz vor 10.00 Uhr durch die Brandmeldeanlage ausgelöst, das Gebäude wurde evakuiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellten die Helfer starke Rauchentwicklung fest. Der Brand in einem Raum im ersten Stock sei unter schwerem Atemschutz gelöscht worden, berichtete Philipp Dorner von der Stadtfeuerwehr der APA. Verletzt wurde niemand, hieß es von der Landessicherheitszentrale. 

 

Die Brandursache war vorerst unbekannt. Vier Feuerwehren standen im Einsatz. Inzwischen konnte Brand aus gegeben werden, berichtet "ORF Burgenland". Die Brand-Ursache ist noch unbekannt. Die Brandmeldeanlage habe laut Dorner wohl schlimmeres verhindert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen