oe24
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
  oe24.at
  Inland
  Chronik
  Wien
Winter-Comeback

Schnee-Alarm in Wien

16.02.26, 11:40 | Aktualisiert: 16.02.26, 13:30
Schnee-Comeback! Kurz vor Mittag schneite es in Wien kräftig. Später wird vereinzelt auch Schneeregen möglich sein. Vor allem am Nachmittag zeigt sich aber die Sonne länger.

Heute gab der Schnee in der Bundeshauptstadt sein Comeback. Kurz vor Mittag fiel dichter Schneefall bei minus 1 Grad. Später ist vereinzelt auch Schneeregen möglich. Vor allem am Nachmittag zeigt sich aber die Sonne länger. Der Wind weht mäßig aus Südost. Tageshöchsttemperaturen bis plus 3 Grad. 

© oe24

Schnee-Warnung in Teilen des Landes

© GeoSphere Austria

Laut "GeoSphere Austria" schneit es mit Nordwestströmung leicht bis mäßig, in tiefen Lagen teilweise mit Regen gemischt. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 600 m. In Summe werden in den gelb markierten Warngebieten bis zu 20 cm Neuschnee erwartet, in höheren Lagen mehr.

Vorübergehend Glatteisgefahr

Vor allem von Vorarlberg bis ins Tiroler Oberland gibt es heute mäßigen bis starken Regen oder Schneefall. Die Schneefallgrenze steigt von Westen her auf 600 bis 1300m, damit kommt es entlang der Alpennordseite vorübergehend zu Glatteisgefahr. Größere Sonnenfenster öffnen sich im Tagesverlauf in der Osthälfte Österreichs. Der Wind weht in Tirol und Vorarlberg lebhaft aus West, abseits davon oft nur schwach bis mäßig. Tageshöchsttemperaturen 0 bis 7 Grad.

