Zustand von König Harald verschlechtert sich dramatisch

Die Sorge um König Harald V. von Norwegen wächst. Nach einer Verschlechterung seines Gesundheitszustands meldet der Palast, dass die Lage des 89-jährigen Monarchen sehr ernst sei.

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Aufgrund des aktuellen Zustands von König Harald V. hat Kronprinz Haakon alle seine Programme abgesagt. Der 53-Jährige übernimmt derzeit zwar die royalen Verpflichtungen, lässt Termine aber vorerst ruhen. Auch Königin Sonja sagt alle Termine ab. Der 89-jährige Monarch liegt seit einigen Tagen wegen einer Bluterkrankung im Spital. Nun hat sich sein Zustand verschlechtert und sei sehr ernst.

Lange Geschichte mit Gesundheitsproblemen

König Harald kämpft bereits seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen. Im Jahr 2003 erkrankte er laut seinen Ärzten an Blasenkrebs. 2005 folgte eine Operation wegen einer Aortenstenose, ehe er sich 2017 eine Virusinfektion zuzog. Im Oktober 2020 wurde der Monarch erneut am Herzen operiert und erhielt eine neue Herzklappe. Anfang 2021 gab es einen Eingriff am Bein, gefolgt von Krankenhausbehandlungen wegen Infektionen im Sommer 2022 und im Mai 2023. Im August 2023 war Harald erneut krankgeschrieben.

Königin Sonja und König Harald V. © Getty Images

Krankenhausaufenthalte im Ausland

Ende Februar 2024 erkrankte er während eines Urlaubs in Malaysia an einer Infektion. Am 2. März gab das norwegische Königshaus bekannt, dass ihm im Sultanah Maliha Hospital in Langkawi wegen einer niedrigen Herzfrequenz ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt wurde. Auch im Jahr 2026 rissen die Beschwerden nicht ab: Im Februar 2026 musste er in den Ferien auf Teneriffa wegen einer Infektion und Dehydrierung behandelt werden.

Aktuelle Lage im Spital

Im August 2026 folgte eine Behandlung wegen hämolytischer Anämie. Die verabreichte Kortisontherapie führte dabei zu Flüssigkeitsansammlungen im Körper und schlussendlich zur Einlieferung ins Spital. Derzeit wird der König wegen einer bakteriellen Infektion im Blut mit Antibiotika behandelt.