Nächste Transplantation bei Norwegens Royals

Nach Mette-Marit erhält nun das nächste Mitglied der norwegischen Königsfamilie ein neues Organ. Der Ehemann von Märtha Louise, Durek Verrett, hat eine neue Niere bekommen.

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Erleichterung bei Prinzessin Märtha Louise (54) und ihrem Ehemann Durek Verrett (51)! Der 51-Jährige darf sich nach jahrelangem Warten über eine neue Niere freuen. Im Universitätsklinikum Oslo wurde ihm das neue Organ transplantiert. Aus ihrem Umfeld heißt es, dass die Operation "den Umständen entsprechend gut verlaufen" sei.

Das Paar ist nach dem Eingriff "unglaublich erleichtert". In der gemeinsamen Mitteilung erklären sie: "Zuallererst sind wir unendlich dankbar dafür, dass jemand bereit war, eine Niere zu spenden. Es ist schwer in Worte zu fassen, was ein solches Geschenk bedeutet."

Litt seit Jahren an einer schweren Nierenerkrankung

Durek hatte seit Jahren eine sehr schwere Nierenerkrankung und musste regelmäßig zur Dialyse. Schon 2012 erhielt er eine Spenderniere von seiner Schwester. Jedoch gab das Organ mit der Zeit auf. Durek brauchte eine neue Transplantation.

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Märtha Louise wollte ihrem Mann helfen und ließ sich als eine mögliche Spenderin testen. Sie kam aber leider nicht infrage. Mit der neuen Niere steht Durek nun jede Tür offen. Die beiden betonen: "Die neue Niere hat Durek eine neue Chance gegeben, und das werden wir niemals als selbstverständlich ansehen."

Durch eine Freundin kennengelernt

Prinzessin Märtha Louise hat Durek 2018 durch eine Freundin kennengelernt. Der Heiler hat sie nach ihrer Scheidung vom Vater ihrer drei Töchter, Ari Behn (†47), erobert. Eigentlich wollte sie nicht mehr heiraten.

Für ihre Hochzeit hatten sie eine bestimmte Bedingung. Das Paar hat erklärt, dass diese erst stattfindet, wenn Durek eine Transplantation erhalten hat. Jedoch konnten sie nicht warten und gaben sich am 31. August 2024 schließlich das Ja-Wort. Fast zwei Jahre später erhält der Schamane nun wirklich seine neue Niere.