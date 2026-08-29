Rainhard Fendrich: Mit 'Bergwerk' im Steinbruch

Am 3. und 4. September liefert Fendrich in St. Margarethen die Beste Show des Austropop

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Im Vorjahr spielte Rainhard Fendrich mit seiner eindringlichen Jubiläums-Show "Nur ein Wimpernschlag" gleich zweimal in der ausverkauften Stadthalle auf. Heuer bei der Open-Air-Zugabe steht kein Wien-Konzert am Programm, aber ein Doppelpack im nahen Römersteinbruch. Am Donnerstag (3. September) und Freitag (4. 9.) zündet Fendrich in St. Margarethen die beste Show des Austropop.

Fendrich speilt gleich zwei Mal in der malerischen Kulisse des Römersteinbruchs in St. Margarethen auf. © Andreas Tischler / Vienna Press

Vom Opener "Vogelfrei" bis zur ergreifenden Schlussbotschaft "Frieden" steht dabei eine 28 Songs starke Adaption der Hallen-Tour am Programm. Mit der Essenz der letzten CD "Wimpernschlag" und allen Hits von "Strada del sole" über "Blond" bis "I am from Austria". Dazu gibt‘s im Steinbruch natürlich auch das "Bergwerk".