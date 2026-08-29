Konzerthit der Woche
Rainhard Fendrich: Mit 'Bergwerk' im Steinbruch
Im Vorjahr spielte Rainhard Fendrich mit seiner eindringlichen Jubiläums-Show "Nur ein Wimpernschlag" gleich zweimal in der ausverkauften Stadthalle auf. Heuer bei der Open-Air-Zugabe steht kein Wien-Konzert am Programm, aber ein Doppelpack im nahen Römersteinbruch. Am Donnerstag (3. September) und Freitag (4. 9.) zündet Fendrich in St. Margarethen die beste Show des Austropop.
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Vom Opener "Vogelfrei" bis zur ergreifenden Schlussbotschaft "Frieden" steht dabei eine 28 Songs starke Adaption der Hallen-Tour am Programm. Mit der Essenz der letzten CD "Wimpernschlag" und allen Hits von "Strada del sole" über "Blond" bis "I am from Austria". Dazu gibt‘s im Steinbruch natürlich auch das "Bergwerk".
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