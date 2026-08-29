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5 Konzerte

Maite Kelly verzaubert jetzt ganz Österreich

Thomas Zeidler-Künz
von
Frau mit Mikrofon singt energetisch auf Bühne mit blauem Licht und trägt goldfarbenes Oberteil.
© Getty Images
Schlager-Königin geht ab ab Mittwoch auf große Österreich-Tournee. Die neue Hitshow "Schlagerherz & Flower-Power" ertönt in Puch, Innsbruck, Wien und bei einem Doppelpack in Finkenstein
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Michael Patrick Kelly ließ nach seiner ESC-bedingten Absage im Juli die Wiener MetaStadt beben. Jetzt legt Schwesterherz Maite Kelly gleich mit einer großen Tour nach. Unter dem Motto "Schlagerherz & Flower-Power" stehen ab Mittwoch (2. September) gleich fünf Österreich-Konzerte am Plan.

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Maite Kelly live: Alle Schlager-Hits und große Gefühle. © Getty Images

Zum Auftakt verzaubert sie Zentrum für Visionen in Puch bei Salzburg mit Chart-Hits wie "Sieben Leben für dich" oder "Der Morgen danach". Am Donnerstag (3. September) stoppt Maite in Innsbruck und am Freitag (4. 9.) verzaubert sie die Stadthalle F in Wien. Das große Tourfinale steigt in der malerischen Burgarena von Finkenstein. Mit einem Doppelpack am 5. und 7. September

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