Beatrice Egli: Serien-Debüt begeistert die Fans

Schlagersängerin Beatrice Egli feierte am Sonntag ihr vDebüt im deutschen Fernsehen. In der Sat.1-Serie "Die Landarztpraxis" übernahm die einstige DSDS-Siegerin erstmals eine echte fiktive Rolle und sorgte damit für viel Jubel.

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Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli ist bekannt dafür, ihr Publikum auf den großen Konzertbühnen im Sturm zu erobern. Nun hat die sympathische Künstlerin ein völlig neues Kapitel ihrer Karriere aufgeschlagen und ihr mit Spannung erwartetes Schauspiel-Debüt im deutschen Fernsehen absolviert. In der beliebten Sat.1-Vorabendserie "Landarztpraxis – Team Sonnenhof" war sie am Abend des fünfundzwanzigsten August erstmals in einer echten Schauspielrolle zu sehen.

Sensationeller Einstand als Céline Huber

In der Serie schlüpfte Beatrice Egli in die Rolle der Céline Huber. Die Ausstrahlung der entsprechenden Episode stieß beim Publikum auf enormes Interesse. Dass die Sängerin auch vor der Kamera eine hervorragende Figur macht, bewies sie mit einer beeindruckenden Natürlichkeit, die sowohl Kritiker als auch Fans überzeugte.

Dabei ist der Weg ins Rampenlicht für die Schweizerin eine faszinierende Reise. Vor ihrem Durchbruch im Musikgeschäft verdiente sie sich ihr Geld unter anderem im Verkauf von Wurstwaren. Umso bemerkenswerter ist der stetige Aufstieg des einstigen Verkaufstalents zur gefeierten Entertainerin, die nun auch im fiktionalen TV-Bereich voll durchstartet.

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Erstmals eine fiktive Rolle im Fernsehen

Zwar war die Schweizerin in der Vergangenheit bereits in verschiedenen Fernsehproduktionen zu sehen, doch handelte es sich dabei stets um kurze Gastauftritte. In der Serie "Die Landarztpraxis" spielte sie nun zum ersten Mal eine eigenständige, fiktive Figur.

Bei all ihren früheren Auftritten spielte sich Beatrice Egli jedoch stets selbst als prominenter Gast. Die Darstellung der Céline Huber markiert somit den ersten echten Meilenstein als professionelle Schauspielerin im deutschen Fernsehen.

Begeisterte Fan-Reaktionen im Netz

Die Resonanz der Zuschauer nach der Ausstrahlung der Episode fiel überwältigend positiv aus. Auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal teilte die Sängerin einen kurzen Clip direkt vom Set der Serie und freute sich über das erfolgreiche Ende der Dreharbeiten. Die Kommentarspalte füllte sich innerhalb kürzester Zeit mit Lobeshymnen ihrer treuen Anhängerschaft:

Ein Fan schwärmte begeistert: "Du spielst deine neue Rolle mit so einer Leichtigkeit, Spaß und Freude."

Ein anderer Zuschauer zog ein klares Fazit: "Ist sehr gut gewesen. Du bist ein Multitalent."

Eine treue Anhängerin kommentierte stolz: "Ich bin unfassbar stolz auf dich! Du hast es so gut gemacht. Wow."

Ein weiterer Kommentar brachte es auf den Punkt: "Du bist fürs Fernsehen gemacht! Kannst so stolz auf dich sein."

Diese positiven Rückmeldungen zeigen deutlich, dass Egli das Publikum auch ohne ihre vertrauten Schlagersongs emotional fesseln kann.

Große Träume von einem eigenen Fernsehfilm

Mit diesem erfolgreichen Schauspiel-Einstand hat sich die Schweizerin einen langgehegten persönlichen Traum erfüllt. Doch wer die ehrgeizige Künstlerin kennt, weiß, dass dies erst der Anfang gewesen sein soll. Egli blickt bereits voller Tatendrang in die Zukunft und träumt von noch größeren Herausforderungen im TV-Geschäft.

Wie sie selbst verriet, hofft sie auf eine Hauptrolle in einem eigenen Fernsehfilm: "Die Serienrolle war ein toller Anfang, aber ich träume groß." Nach diesem gelungenen Einstand stehen die Chancen für weitere Schauspielprojekte im deutschsprachigen Fernsehen jedenfalls hervorragend.