ORF-Chefin zu Weißmann-Chats: "Verstörend, inakzeptabel"

Die neue ORF-Chefin Ingrid Thurnher sieht „verstörende“ Chatinhalte des abgesetzten ORF-Generals Roland Weißmann. Wie er eine Frau bedrängt haben soll, ist jetzt in Teilen öffentlich geworden.

Die interimistische ORF-Chefin Ingrid Thurnher teilte in einem Statement gegenüber ORF-Medien mit, dass die nun veröffentlichten Chatinhalte „verstörend, schockierend und inakzeptabel“ seien. Das sagte sie sowohl dem Morgenjournal als auch der ZIB2.

Mit der (angekündigten) Beendigung des Dienstverhältnisses von Weißmann habe man den richtigen Schritt gesetzt. Weißmann selbst will gegen seine Kündigung vorgehen. Es liege eine "Motivkündigung" vor, meinte sein Anwalt.

Causa Weißmann erschüttert den ORF

Die Causa Weißmann erschüttert den ORF. Der Falter hat Chats der Frau veröffentlicht, die Weißmann bedrängt haben soll. Darin ist die Rede von Grenzüberschreitungen und unangemessenen Fotos, die der Frau unaufgefordert zugeschickt sein sollen. Weißmanns Anwalt Oliver Scherbaum wollte auf Anfrage nicht auf Fragen zu den Chats Stellung nehmen, kündigte aber rechtliche Schritte im Falle einer Veröffentlichung an.

Dem Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer und seinem Vize Gregor Schütze droht indes ein Aufstand in der ORF-Redaktion. Über ihr Vorgehen haben sich viele Mitarbeiter empört.

4 Millionen Euro

Weißmann selbst will rund 4 Millionen Euro vom ORF. Die Compliance-Untersuchung im ORF zur Causa war unter Begleitung von drei Juristen zum Ergebnis gekommen, dass im Falle Weißmanns keine sexuelle Belästigung im strafrechtlichen als auch im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes festgestellt werden könne. „Uns hat sich auch der Eindruck ergeben, dass der Austausch für keine der beiden Seiten unerwünscht war“, hielt der ORF-externe Anwalt Christopher Schrank als einer der beigezogenen Juristen in der Vorwoche fest. Sicher ist: Die Causa rüttelt den Küniglberg ordentlich durch.