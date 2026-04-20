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ORF-Sitzung droht zur Abrechnung zu werden

Von
20.04.26, 20:20
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Stiftungsräte nehmen ORF-Chefin Ingrid Thurnher ins Visier.

Hauen und Stechen. Eigentlich hätte die ORF-Stiftungsratssitzung am Donnerstag ein reiner Formalakt werden sollen: Ingrid Thurnher soll bis Ende des Jahres als ORF-Interims-Chefin verlängert werden. Aber: Das große Hauen und Stechen im ORF dürfte sich auch im Stiftungsrat wiederfinden. Ein Teil der Aufsichts­räte schüttelt über den Inhalt des Compliance-Berichts des ORF – er sah keine sexuelle Belästigung im Fall Weißmann – den Kopf.

Der andere Teil wiederum zeigt Unverständnis, dass der ORF trotz Compliance-Bericht Weißmann gekündigt habe. Über allem schweben jetzt auch noch Klagen – Weißmann klagt den ORF um Millionen, und jetzt klagt auch die Frau, die ihn beschuldigt hatte, den ORF wegen des Compliance-Berichts.

Der ORF-Chefin wird zudem vorgeworfen, dass sie die diversen ORF-Krisen „schlecht kommuniziere“. Ihre Wahl könnte mit einigen Enthaltungen ablaufen...

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