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Nach Trennung:

Neue Liebe für "Fack ju Göhte"-Star

Gizem Emre
© Getty Images
Erst wenige Wochen nach der Trennung von Fußballer Christopher Lenz gibt es neue Nachrichten um Gizem Emre: Die Schauspielerin soll wieder frisch vergeben sein.
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Wie aus dem engen Umfeld von Gizem Emre bekannt wurde, soll Musikproduzent Jumpa ihr neues Liebesglück sein. Der 31-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Lennard Oestmann heißt und in Berlin lebt, gehört zu den gefragtesten Produzenten im deutschen Rap- und Popgeschäft.

Bekannter Musikproduzent in der Branche

In den vergangenen Jahren arbeitete Jumpa unter anderem mit Sido (45), Capital Bra (31), Apache 207 (28) sowie Udo Lindenberg (80) zusammen. Seine Produktionen landen regelmäßig in den Charts, wodurch er in der Musikbranche Star-Status genießt. Nun soll der Wahl-Berliner auch privat eine bekannte Partnerin an seiner Seite haben.

Trennung nach fünf Jahren Beziehung

Erst vor vier Wochen wurde das Ende der Beziehung zwischen der 31-jährigen Schauspielerin und dem gleichaltrigen Profi-Fußballer und früheren Düsseldorf-Verteidiger Christopher Lenz bekannt. Die Beziehung des Paares wurde Anfang 2022 öffentlich, als sie bereits rund sechs Monate zusammen waren. Nach rund fünf Jahren folgte in diesem Sommer die Trennung der beiden.

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Gizem Emre, Elyas M'Barek und Jella Haase
Gizem Emre, Elyas M'Barek und Jella Haase © Getty Images for Constantin Film

Ein aufregender Sommer der Liebe

Gegenüber dem Magazin "Bunte" äußerte sich die Darstellerin Ende Juli zum Beziehungs-Aus und erklärte: "Christopher und ich sind nicht mehr zusammen. Wir sind im Guten auseinandergegangen." Während Gizem Emre ihren Ex-Freund noch vom Spielfeldrand aus angefeuert hat, könnte sie künftig öfter im Tonstudio des Erfolgsproduzenten anzutreffen sein.

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