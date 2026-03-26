Arda-Güler-Gala gegen Rumänien: 1:0 – Türkei im Play-off-Finale

Die Türkei greift nach den Sternen! Dank eines genialen Moments von Real-Star Arda Güler und dem Goldtor von Ferdi Kadioglu stehen die Türken im entscheidenden Finale um ein WM-Ticket für 2026.

Die Stimmung im Dolmabahce Stadion von Besiktas Istanbul war schon vor dem Anpfiff am Donnerstag am Kochen, und die Mannschaft lieferte ab. In einem intensiven Play-off-Halbfinale setzte sich die Türkei hochverdient mit 1:0 gegen Rumänien durch. Während die Gäste fast über die gesamte Spielzeit harmlos blieben, machten die Türken insbesondere im zweiten Durchgang mächtig Dampf.

Güler-Genieblitz bringt die Entscheidung

Nach einer torlosen ersten Hälfte, in der Arda Güler bereits die beste Chance liegen ließ (32.), folgte der große Auftritt des Real-Youngsters. Mit einem überragenden langen Ball aus der eigenen Hälfte bediente er Kadioglu (53.) perfekt. Dieser behielt vor Keeper Radu die Nerven und vollstreckte eiskalt zum 1:0. Die Türken drückten danach auf die Vorentscheidung, doch Yildiz (61.) knallte das Leder nur an den Querbalken.

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Rumänisches Alu-Pech im Finish

Rumänien, das seit 1998 auf eine WM-Teilnahme wartet, wachte erst spät auf. Die größte Chance auf den Ausgleich vergab Stancu (77.), dessen Schlenzer nach einer Ecke nur den linken Innenpfosten touchierte. In der hektischen Schlussphase, in der die Türkei durch Aktürkoglu und Kahveci (90.+2) noch zwei Gelbe Karten wegen Zeitspiels kassierte, brachten die Hausherren den Vorsprung aber clever über die Zeit.

Das große Finale am Dienstag

Mit diesem Sieg hält die Türkei die Hoffnung auf die erste WM-Teilnahme seit 2002 (Platz 3 in Japan/Südkorea) am Leben. Am kommenden Dienstag geht es nun um alles oder nichts. Im Endspiel um das WM-Ticket trifft die Türkei auf den Sieger der Partie zwischen der Slowakei und dem Kosovo (heute 20:45 Uhr/live Sport24-Liveticker).