Uli Hoeneß (74) gibt Transfer-Verbot für Bayern-Star

Der Bayern-Patron ist zurück im Angriffsmodus.

Der Ehrenpräsident des FC Bayern München zieht beim neuen Super-Juwel Michael Olise (24) eine knallharte rote Linie. Selbst ein astronomisches Millionen-Angebot aus der Premier League lässt den Bayern-Macher völlig kalt – und für den englischen Meister von 2025 hat er nur Spott übrig.

Absage an die 200-Millionen-Offerte

Die Gerüchteküche brodelt: Angeblich plant der englische Meister von 2025 ein „kleines Vermögen“ für Olise auf den Tisch zu legen. Doch Uli Hoeneß stellte nun auf dem KI-Festival data:unplugged in Münster unmissverständlich klar: Olise ist unverkäuflich! „Michael Olise wird nicht verkauft, nicht einmal für eine Ablöse von 200 Millionen Euro“, so Hoeneß gewohnt polternd gegenüber der DPA.

Fan-Wohl statt Bank-Konto

Hoeneß erteilt dem rein wirtschaftlichen Denken eine klare Absage. Für ihn zählt nur der sportliche Erfolg auf dem Rasen und die Zufriedenheit der Anhänger: Fokus auf den Sport: „Wir spielen dieses Spiel für unsere Fans.“ Klare Ansage: „Den Fans nützt es wenig, wenn wir 200 Millionen mehr auf der Bank haben, aber dafür jeden Samstag schlechteren Fußball spielen.“

Watsche für Liverpool

Doch damit nicht genug! Auch der FC Liverpool bekommt sein Fett weg. Nachdem Gerüchte über ein massives Interesse der „Reds“ laut wurden, holte Hoeneß zum Rundumschlag aus. Er kann über die Transferstrategie auf der Insel nur lachen: „Ich glaube nicht, dass das stimmt – aber Liverpool hat ja in diesem Jahr 500 Millionen ausgegeben und spielt eine sehr schlechte Saison. Also wir werden nicht dazu beitragen, dass sie nächstes Jahr besser spielen!“