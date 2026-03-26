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Jamal Musiala
© Getty

Geheim-Training

Musiala plötzlich am Platz: Bayern wollte Comeback verstecken

26.03.26, 14:43
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Beim FC Bayern sorgt Jamal Musiala für eine Überraschung. Sein erstes Training nach dem Rückschlag sollte eigentlich geheim bleiben – doch genau das ging schief. 

Auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße war alles vorbereitet, um die Einheit abzuschirmen. Sichtschutz wurde aufgebaut, neugierige Blicke sollten verhindert werden. Trotzdem wurde Musiala bei seiner Rückkehr auf den Rasen gesehen, gemeinsam mit Reha-Trainer Simon Martinello (41) und dem Video-Team des Vereins. 

Erste Einheit nach Verletzungs-Rückschlag

Jamal Musiala
© Getty

Für den Bayern-Star war es ein wichtiger Schritt. Nach Problemen am operierten Sprunggelenk stand er erstmals wieder draußen am Platz. Er absolvierte dabei lockere Läufe und Koordinationsübungen, teilweise sogar schon mit Ball. Insgesamt hielt die Einheit rund eine halbe Stunde.

Beim Rekordmeister wächst damit die Hoffnung, dass Musiala bald wieder eingreifen kann. Gerade mit Blick auf die entscheidenden Spiele in der Champions League wäre ein Comeback enorm wichtig. Ob es tatsächlich so schnell geht, bleibt aber offen.

Bayern hält Fortschritte lieber geheim

Dass das Training versteckt werden sollte, zeigt: Der Klub will den Aufbau seines Stars kontrolliert und ohne großen Druck gestalten. Doch spätestens jetzt ist klar: Musiala ist zurück am Platz und macht den nächsten Schritt Richtung Comeback.

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