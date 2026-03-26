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Superstar dementiert

Falsches Knie? Mbappe nimmt Schuld auf sich

26.03.26, 10:48
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Superstar Kylian Mbappé hat Berichte über einen peinlichen Fehler der Ärzte von Real Madrid dementiert. "Die Information, dass das falsche Knie untersucht worden ist, ist nicht wahr", sagte der Franzose in den USA bei einer Pressekonferenz der Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Brasilien.

Spanische und französische Medien hatten zuvor berichtet, die Ärzte sollen den an Schmerzen leidenden Starstürmer im Dezember am falschen Knie untersucht haben. Die Zeitung "El País" und das Fachblatt "Marca" schrieben, sie hätten die Enthüllung des französischen Senders "RMC Sport" zweifelsfrei bestätigt.

Mbappé sagte, womöglich trage er eine Mitschuld an den falschen Behauptungen, "denn wenn du nicht kommunizierst, was dir fehlt und was Sache ist, dann lässt das die Tür offen für Interpretationen und jeder versucht, die Lücken zu füllen", sagte der 27 Jahre alte Offensivspieler des spanischen Rekordmeisters.

Der französische Journalist Daniel Riolo hatte am Dienstag in der "RMC"-Sendung "After Foot" erklärt, die Ärzte der "Königlichen" hätten sich schlichtweg am Knie geirrt und deshalb eine falsche Diagnose erstellt. "Eine Kernspintomographie wurde an seinem rechten Bein durchgeführt, obwohl er am linken Bein Schmerzen hatte", hieß es. Das habe den Kapitän der Équipe de France "gehörig auf die Palme gebracht", als er davon erfahren habe.

In Paris fand Mbappé "die richtige Lösung"

Mbappé, der sich am 7. Dezember bei der Heimpleite Reals gegen Celta de Vigo (0:2) verletzt hatte, war nach längerer Pause bei Real bei den Siegen bei Manchester City (2:1) am 17. März sowie am Sonntag gegen Atlético Madrid (3:2) eingewechselt worden und spürte keine Probleme. Es wird daher erwartet, dass er bei den WM-Testspielen der französischen Nationalmannschaft am Donnerstag in Boston gegen Brasilien sowie am Sonntag in Landover bei Washington gegen Kolumbien zum Einsatz kommt. "Ich bin sehr glücklich, dass ich hier bin, dass ich verfügbar bin, und komplett fit. Ich bin einsatzbereit und das auch von Beginn an, wenn ich gebraucht werde", sagte Mbappé.

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