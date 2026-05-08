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Leon Goretzka
© Getty

Transfer-Hammer

Nach Bayern-Aus: Leon Goretzka hat sich entschieden

08.05.26, 06:00
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In diesem Sommer läuft Leon Goretzkas Vertrag beim FC Bayern München aus. Nun hat scheinbar ein Klub den ablösefreien Spieler verpflichtet.

Laut "ESPN" soll AC Mailand das Rennen um Leon Goretzka für sich entschieden haben. Der 31-Jährige steht kurz vor der Unterzeichnung des Vertrages.

Der FC Bayern München will die auslaufenden Arbeitspapiere mit dem Mittelfeldspieler nicht mehr verlängern. Dafür soll Goretzka in Mailand einen Dreijahresvertrag erhalten und ein jährliches Gehalt von Millionen Euro.

Damit setzt der siebenfache Champions-League-Sieger sich gegen mehrere namhafte Konkurrenten durch. Unter anderem sollen Inter Mailand, Juventus Turin, die SSC Neapel, der FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen und Fenerbahce an den 31-Jährigen interessiert gewesen sein.

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