Nach CL-Einzug: Arsenal-Knall um Mikel Arteta (44)

Die Klub-Bosse haben sich entschieden.

Nach 20 Jahren steht der FC Arsenal wieder im Champions-League-Finale. Am 30. Mai geht es in Budapest gegen Titelverteidiger PSG um den historischen Titel für die Gunners. Zuvor könnte sich Arsenal noch zum englischen Meister krönen - es wäre der erste Titel seit 2004.

Der Architekt des Erfolgs ist Mikel Arteta, der Arsenal im Dezember 2019 übernahm und seither Schritt für Schritt nach vorne führte. Während der Spanier für seinen oftmals defensiven und mitunter langweiligen Spielstil kritisiert wurde, gibt der Erfolg dem 44-Jährigen jetzt Recht.

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Gespräche im Sommer

Wenig verwunderlich wollen die Arsenal-Bosse den Vertrag des Spaniers (Vertrag läuft 2027 aus) vorzeitig verlängern. Wie die Times berichtet, winkt Arteta dabei eine Mega-Summe von rund 20 Millionen Euro im Jahr.

Die Entscheidung zur Verlängerung soll unabhängig vom Saisonausgang gefallen sein. Das heißt: Sollte Arsenal doch noch scheitern und keinen einzigen Titel holen, darf Arteta trotzdem weiter bleiben.