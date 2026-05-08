Lens wahrte Titelchance in Ligue 1 mit 1:0-Heimsieg

Samson Baidoo darf noch immer vom Gewinn der französischen Fußball-Meisterschaft träumen.

Der ÖFB-Teamspieler jubelte am Freitag im Dress von RC Lens zum Auftakt der 33. Ligue-1-Runde im Heimspiel gegen den FC Nantes über einen 1:0-Erfolg. Dadurch rückte der Tabellenzweite bis auf drei Punkte an Leader Paris St. Germain heran. Der Champions-League-Finalist tritt erst am Samstag zu Hause gegen Stade Brest an. Danach stehen für beide Topteams noch zwei Partien auf dem Programm.

Zum Matchwinner avancierte mit Mezian Soares ein 16-Jähriger, der bei seinem Debüt wenige Sekunden nach seiner Einwechslung traf. Das Goldtor fiel in der 79. Minute. Dadurch wurde der Abstieg von Nantes besiegelt, der Club muss neben Schlusslicht FC Metz fix den schweren Gang in die 2. Liga antreten.