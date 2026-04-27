Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere Dating Trends 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Digital
Smartpone
© Getty Images

Mega-Update

Neues Android 17: Wer als Erstes profitiert

27.04.26, 08:01
Teilen

Im Sommer ist es so weit: Android 17 bringt mehr KI und ein frisches Design auf die Smartphones. Hier erfahren Sie, welche Modelle das Update als Erstes bekommen.

Zwischen Juni und Juli dieses Jahres soll die Verteilung des großen Updates starten. Wie das spanische Portal "Infobae" berichtet, wird die offizielle Vorstellung bereits für die Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai erwartet. Kurz danach soll es mit den ersten Installationen losgehen, allerdings werden nicht alle User gleichzeitig versorgt.

android
© Getty Images

Pixel Modelle haben Vorrang

Wie üblich profitieren zuerst die hauseigenen Geräte von Google. Konkret erhalten Modelle ab dem Pixel 6, einschließlich der Pro-, Fold- und Tablet-Varianten, das Update als Erstes. Wenn Sie ein Handy von Herstellern wie Samsung nutzen, müssen Sie sich noch etwas gedulden. Da diese das System erst an ihre eigenen Benutzeroberflächen anpassen müssen, könnte sich der Rollout hier bis ins Jahr 2027 ziehen.

Wenig überraschend setzt Google beim neuen Android 17 stark auf künstliche Intelligenz. Gemini wird stärker eingebunden, wodurch sich viele Aufgaben künftig bequem per Sprachfunktion erledigen lassen sollen. Auch optisch tut sich einiges: Das Design soll individueller werden, Elemente wie Icons und Steuerungen sollen sich automatisch an die von Ihnen gewählte Farbe anpassen. Zudem soll ein größeres "Ökosystem" dafür sorgen, dass Smartphones, Tablets und Computer besser zusammenarbeiten und Inhalte leichter übertragen werden können.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen