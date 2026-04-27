Neues Android 17: Wer als Erstes profitiert

Im Sommer ist es so weit: Android 17 bringt mehr KI und ein frisches Design auf die Smartphones. Hier erfahren Sie, welche Modelle das Update als Erstes bekommen.

Zwischen Juni und Juli dieses Jahres soll die Verteilung des großen Updates starten. Wie das spanische Portal "Infobae" berichtet, wird die offizielle Vorstellung bereits für die Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai erwartet. Kurz danach soll es mit den ersten Installationen losgehen, allerdings werden nicht alle User gleichzeitig versorgt.

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Pixel Modelle haben Vorrang

Wie üblich profitieren zuerst die hauseigenen Geräte von Google. Konkret erhalten Modelle ab dem Pixel 6, einschließlich der Pro-, Fold- und Tablet-Varianten, das Update als Erstes. Wenn Sie ein Handy von Herstellern wie Samsung nutzen, müssen Sie sich noch etwas gedulden. Da diese das System erst an ihre eigenen Benutzeroberflächen anpassen müssen, könnte sich der Rollout hier bis ins Jahr 2027 ziehen.

Wenig überraschend setzt Google beim neuen Android 17 stark auf künstliche Intelligenz. Gemini wird stärker eingebunden, wodurch sich viele Aufgaben künftig bequem per Sprachfunktion erledigen lassen sollen. Auch optisch tut sich einiges: Das Design soll individueller werden, Elemente wie Icons und Steuerungen sollen sich automatisch an die von Ihnen gewählte Farbe anpassen. Zudem soll ein größeres "Ökosystem" dafür sorgen, dass Smartphones, Tablets und Computer besser zusammenarbeiten und Inhalte leichter übertragen werden können.