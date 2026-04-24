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POLITIK

Freispruch in Causa Marsalek für Ex-FPÖ-Mandatar

24.04.26, 14:40

Der ehemalige FPÖ-Nationalratsabgeordnete Thomas Schellenbacher ist am Freitag am Landesgericht Wiener Neustadt in einem Prozess um mutmaßliche Fluchthilfe für den früheren Wirecard-Vorstand Jan Marsalek freigesprochen worden.  

Dem 61-Jährigen war in der Einzelrichterverhandlung Begünstigung vorgeworfen worden. Er soll geholfen haben, dass Marsalek von Bad Vöslau (Bezirk Baden) nach Belarus fliegen konnte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Schellenbacher soll der Anklage zufolge einen Charterflug für den 19. Juni 2020 von Bad Vöslau nach Minsk vermittelt und dessen Abwicklung organisiert und überwacht haben. Damit soll er laut der Staatsanwaltschaft Marsalek der strafrechtlichen Verfolgung durch die Behörden entzogen haben.

Der Niederösterreicher bekannte sich nicht schuldig. Laut der Einzelrichterin war Schellenbacher keine Absicht und "kein Interesse an der Flucht von Marsalek nachweisbar". Zudem konnte die Vorfrage, ob Marsalek eine Straftat begangen hat, "nicht abschließend beurteilt werden". Der Freispruch ist nicht rechtskräftig, weil die Staatsanwaltschaft Berufung wegen Nichtigkeit und Schuld anmeldete.

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