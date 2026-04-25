Umfrage-Beben in Deutschland: AfD auf Rekordhoch

Die neuesten Umfragewerte sorgen für Bewegung: Die AfD erreicht einen neuen Höchstwert und setzt sich klar von der Union ab.

Die AfD legt im aktuellen Sonntagstrend von INSA um einen Prozentpunkt zu und kommt nun auf 28 Prozent – so viel wie noch nie in dieser Erhebung. Damit liegt die Partei vier Prozentpunkte vor CDU und CSU, die gemeinsam bei 24 Prozent stagnieren.

AfD mit Rekordwert

Während die AfD zulegt, kommt die Union nicht voran. CDU und CSU verharren bei ihrem bisherigen Wert und können keinen Zugewinn verbuchen.

© oe24

SPD bleibt stabil

Auch bei der SPD gibt es keine Veränderung. Sie bleibt bei 14 Prozent. Die Linke erreicht weiterhin 11 Prozent und zeigt ebenfalls keine Bewegung.

Grüne verlieren leicht

Die Grünen müssen hingegen einen kleinen Rückgang hinnehmen. Sie verlieren einen Prozentpunkt und liegen nun bei 12 Prozent.

Kleine Parteien schwach

Elf Prozent der Stimmen entfallen auf sonstige Parteien wie FDP oder BSW, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würden. Dadurch wären rechnerisch 45 Prozent der Stimmen notwendig, um eine Mehrheit im Parlament zu erreichen.