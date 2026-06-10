1.000 km Kabel bei Stuttgart 21 falsch verlegt

In Deutschland sorgt der Stuttgarter Bahnhof Stuttgart 21 immer wieder für Kopfzerbrechen. Nun wurde die nächste Mega-Panne bekannt: 1.000 km Kabel wurden falsch verlegt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das deutsche Bahnprojekt Stuttgart 21 sorgt seit Jahrzehnten für negative Schlagzeilen. Dieses Mal sollen über 1.000 Kilometer Kabel und Kabelschächte falsch verlegt worden sein.

Wie der "SWR" unter Berufung auf Insider berichtet, muss der Großteil wieder ausgetauscht werden. Bisher wollte die Deutsche Bahn keine Aussage tätigen. Sie verwies auf eine Stuttgart-21-Pressekonferenz im Juni.

12 Milliarden Euro Kosten

Laut der Nachrichtenagentur "AFP" will der Konzern Mitte des Jahres bekanntgeben, wann Stuttgart 21 eröffnet werden soll.

Mittlerweile wird seit 16 Jahren an dem Mega-Bahnprojekt gearbeitet. Immer wieder wurde die Inbetriebnahme verschoben. Ursprünglich kostete Stuttgart 21 rund drei Milliarden Euro. Jetzt werden die Kosten auf fast zwölf Milliarden Euro geschätzt.