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Nächste Mega-Panne

1.000 km Kabel bei Stuttgart 21 falsch verlegt

Pillars holding steel-glass skylights are pictured among tracks at the construction site of the new underground main station of railway development project Stuttgart 21 (S21) in Stuttgart, southern Germany, on November 20, 2025. The opening of a mammoth German rail project, which has become emblematic of the infrastructure woes plaguing Europe's biggest economy, has been delayed yet again, reports said November 19, 2025. 'Stuttgart 21' is envisaged as a futuristic rail hub in the southwestern city, but its inauguration has been repeatedly pushed back from an original date of 2019. Trains were due to finally start running from the new underground station in December 2026, before a full opening in the summer of 2027. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)
© AFP
In Deutschland sorgt der Stuttgarter Bahnhof Stuttgart 21 immer wieder für Kopfzerbrechen. Nun wurde die nächste Mega-Panne bekannt: 1.000 km Kabel wurden falsch verlegt.
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Das deutsche Bahnprojekt Stuttgart 21 sorgt seit Jahrzehnten für negative Schlagzeilen. Dieses Mal sollen über 1.000 Kilometer Kabel und Kabelschächte falsch verlegt worden sein.

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Wie der "SWR" unter Berufung auf Insider berichtet, muss der Großteil wieder ausgetauscht werden. Bisher wollte die Deutsche Bahn keine Aussage tätigen. Sie verwies auf eine Stuttgart-21-Pressekonferenz im Juni.

12 Milliarden Euro Kosten

Laut der Nachrichtenagentur "AFP" will der Konzern Mitte des Jahres bekanntgeben, wann Stuttgart 21 eröffnet werden soll.

Mittlerweile wird seit 16 Jahren an dem Mega-Bahnprojekt gearbeitet. Immer wieder wurde die Inbetriebnahme verschoben. Ursprünglich kostete Stuttgart 21 rund drei Milliarden Euro. Jetzt werden die Kosten auf fast zwölf Milliarden Euro geschätzt.

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