Nächste Mega-Panne
1.000 km Kabel bei Stuttgart 21 falsch verlegt
Das deutsche Bahnprojekt Stuttgart 21 sorgt seit Jahrzehnten für negative Schlagzeilen. Dieses Mal sollen über 1.000 Kilometer Kabel und Kabelschächte falsch verlegt worden sein.
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Wie der "SWR" unter Berufung auf Insider berichtet, muss der Großteil wieder ausgetauscht werden. Bisher wollte die Deutsche Bahn keine Aussage tätigen. Sie verwies auf eine Stuttgart-21-Pressekonferenz im Juni.
12 Milliarden Euro Kosten
Laut der Nachrichtenagentur "AFP" will der Konzern Mitte des Jahres bekanntgeben, wann Stuttgart 21 eröffnet werden soll.
Mittlerweile wird seit 16 Jahren an dem Mega-Bahnprojekt gearbeitet. Immer wieder wurde die Inbetriebnahme verschoben. Ursprünglich kostete Stuttgart 21 rund drei Milliarden Euro. Jetzt werden die Kosten auf fast zwölf Milliarden Euro geschätzt.
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