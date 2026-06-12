Sendergruppe trennt sich von Top-Managern

Bei ProSiebenSat.1 kommt es zu einem großen Führungsumbau. Mehrere Spitzenmanager verlieren ihre Posten.

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Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 stellt seine Führung neu auf. Nach der Übernahme durch den Großaktionär MFE wurden bereits mehrere Führungspositionen neu besetzt. Nun trifft es auch weitere Top-Manager der Sendergruppe.

Im Zuge des Umbaus mussten mehrere Verantwortliche ihre bisherigen Funktionen abgeben. Der Konzern will sich künftig stärker auf das klassische TV-Geschäft und die Streamingplattform Joyn konzentrieren.

Neue Strategie nach Übernahme

Seit MFE die Kontrolle über ProSiebenSat.1 übernommen hat, wird der Konzern umfassend umgebaut. Bereits im vergangenen Jahr kam es zu Veränderungen im Vorstand, darunter an der Spitze des Unternehmens.

© Getty Images

Ziel der neuen Führung ist es, die Profitabilität zu steigern und die Sendergruppe neu auszurichten. TV und Streaming sollen dabei wieder stärker in den Mittelpunkt rücken.

Auch Österreich betroffen

Die Veränderungen sind auch für Österreich relevant. ProSiebenSat.1 Puls 4 gehört zur Sendergruppe und wurde zuletzt ebenfalls in die strategische Neuausrichtung eingebunden. Bereits in den vergangenen Monaten kam es dort zu personellen und strukturellen Änderungen.

Der Umbau bei ProSiebenSat.1 ist noch nicht abgeschlossen. Für Mitarbeiter und Zuschauer bleibt spannend, welche Auswirkungen die neue Strategie künftig auf Programm und Sender haben wird.