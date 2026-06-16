WM-Kicker gibt Real Madrid einen Korb

Während Real Madrid weiter kräftig einkauft, gibt es nun wohl eine prominente Absage von einem Wunschspieler.

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Mit 1. Juli ist José Mourinho offiziell wieder Coach bei Real Madrid. Der Portugiese war der Wunschkandidat von Florentino Perez und der Präsident ist gewillt, ihm einen schlagkräftigen Kader zu basteln.

Frankreichs Innenverteidiger Ibrahima Konaté steht kurz vor seiner Bekanntgabe, ebenso wie Außenverteidiger Denzel Dumfries. Der Deal über 55 Millionen Euro von Spaniens Marc Cucurella ist bereits offiziell.

Bernardo Silva kurz vor Verpflichtung

Darüber hinaus soll auch der ablösefreie Transfer von Bernardo Silva, dessen Vertrag bei Manchester City nach neun Jahren endete, bereits unterschrieben sein. Der 31-Jährige bekommt einen Kontrakt über zwei Jahre, mit Option auf ein weiteres.

Doch die Königlichen müssen auch Transfer-Rückschläge hinnehmen. Denn ein weiterer WM-Fahrer erteilte ihnen einen Korb.

Wundertalent Nico Paz von Cesc Fabregas' Como hat kein Interesse. Der 21-Jährige wechselte erst 2024 für sechs Millionen Euro von Real nach Italien. Dort blühte er auch, ist mittlerweile rund 80 Millionen Euro wert und wird von aller Welt gejagt.

Argentiniens Top-Talent Nico Paz © Getty Images

Vorteil Real, denn die Spanier haben eine Rückkaufoption. Doch wenn sich der Spielmacher wehrt, macht ein Transfer wohl wenig Sinn. Der Argentinier möchte noch ein weiteres Jahr in Como bleiben und dort Champions League spielen.