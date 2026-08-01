Real-Knall um Vinicius Júnior (26)

Die Königlichen ziehen nun offenbar die Reißleine.

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Im Vertragspoker zwischen Real Madrid und Vinícius Júnior spitzt sich die Lage zu. Nachdem die Gespräche über Monate hinweg keine Einigung gebracht haben, soll der spanische Rekordmeister nun eine klare Entscheidung getroffen haben. Laut der Zeitung "Marca" hat der Klub dem Umfeld des brasilianischen Nationalspielers mitgeteilt, dass das zuletzt unterbreitete Vertragsangebot nicht mehr verbessert wird.

© UEFA via Getty Images

Damit setzt Real den 26-Jährigen unter Zugzwang. Akzeptiert Vinícius die Offerte, bleibt er langfristig in Madrid. Lehnt er sie ab, wäre der Verein laut dem Bericht bereit, bereits in diesem Transfersommer über einen Verkauf nachzudenken. Die Verantwortlichen wollen vermeiden, dass der Offensivstar in sein letzztes Vertragsjahr geht und den Klub später möglicherweise ablösefrei verlässt.

Gehalts-Obergrenze

Trotz seiner großen sportlichen Bedeutung will Real Madrid offenbar keine Ausnahme bei der Gehaltsstruktur machen. Zwar soll Vinícius eine deutliche Gehaltserhöhung verlangen, der Verein hält jedoch an internen Obergrenzen fest und möchte diese auch für einen seiner wichtigsten Spieler nicht aufweichen.

Zusätzlichen Druck könnte die geplante Verpflichtung des 19-jährigen Flügelspielers Yan Diomandé erzeugen. Der talentierte Neuzugang könnte auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden und Trainer José Mourinho weitere Optionen im Angriff eröffnen.