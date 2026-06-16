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SO genial wirbt John Malkovich für Kroatien-Urlaub

© Variety via Getty Images
Mit viel trockenem Humor und einer ordentlichen Portion Selbstironie wirbt Hollywood-Star John Malkovich für Kroatien.
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Der Schauspieler ist das Gesicht einer neuen Tourismus-Kampagne, die derzeit für Aufmerksamkeit sorgt. Im Werbefilm schlüpft der 72-Jährige in die Rolle eines leicht mürrischen Besuchers, der auf typisch kroatische Eigenheiten trifft. Dabei geht es unter anderem um die Begriffe "Fjaka" und "Propuh" – zwei Phänomene, die in Kroatien fast jeder kennt.

Während "Fjaka" einen Zustand völliger Entspannung beschreibt, gilt "Propuh" als berüchtigter Durchzug, vor dem viele Menschen auf dem Balkan regelrecht gewarnt werden.

Kroatien setzt auf Humor

Mit der Kampagne will Kroatien zeigen, dass das Land mehr zu bieten hat als Sonne und Strände. Statt klassischer Urlaubsbilder setzt der Spot auf Humor, Kultur und regionale Besonderheiten.

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Vor allem die überraschende Besetzung mit Malkovich sorgt international für Aufmerksamkeit.

Fans feiern den Werbefilm

In sozialen Netzwerken wird der Spot bereits vielfach geteilt. Viele Zuschauer loben die humorvolle Darstellung und den selbstironischen Umgang mit typisch kroatischen Eigenheiten.

Mit John Malkovich hat Kroatien einen prominenten Werbebotschafter gewonnen. Und der beweist, dass Tourismuswerbung auch mit Witz und Charme funktionieren kann.

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