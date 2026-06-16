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Jubiläum

15 Jahre „Tafeln im Weinviertel"

Schön Tafeln.
© LNK
Im Weingut Holzer in Leobendorf wurde das Jubiläum gefeiert: 304 Veranstaltungen, 82 Locations, 65 Ortschaften, mehr als 25.000 begeisterte Gäste.
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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) war dabei und schwärmte von der „Toskana Niederösterreichs": „Das 15-jährige Jubiläum ist für uns ein ganz klarer Auftrag, dieses Tafeln im Weinviertel fortzusetzen."

Und die Erfolgsgeschichte geht weiter

Weinviertel-Tourismus-Chef Hannes Steinacker zog Bilanz: „Mit dieser Veranstaltungsserie macht das Weinviertel Begegnung, Gemeinschaft und Lebensfreude erlebbar." Die teilnehmenden Wirte, Winzerinnen und Partner bringen Jahr für Jahr regionale Küche und großartige Weine auf den Tisch – und das Weinviertel damit auf die Landkarte des österreichischen Genuss-Tourismus. Alle Infos unter weinviertel.at/tafeln.

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