Historische Premiere: "Musica Sacra" kommt ins Stift Göttweig

Das traditionsreiche Festival "Musica Sacra" geht heuer in seine 53. Ausgabe. Von 13. September bis 10. Oktober stehen Konzerte in St. Pölten, den Stiften Herzogenburg und Lilienfeld sowie erstmals auch im Stift Göttweig auf dem Programm.

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Außergewöhnliche Kirchenräume werden im Herbst erneut zur Bühne für hochkarätige Musik. Das Festival "Musica Sacra" lädt von 13. September bis 10. Oktober zu Konzerten an mehreren Standorten in Niederösterreich. Erstmals zählt auch das Stift Göttweig zu den Spielstätten.

Star-Aufgebot bei der 53. Ausgabe

Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, werden unter anderem die Mezzosopranistin Dorottya Lang, die Sänger Tobias Lusser und Nicolas Testé, das Prager Ensemble Tiburtina sowie die Brünner Philharmoniker erwartet. Zudem sind mehrere Kooperationen mit regionalen Partnern geplant.

Den Auftakt macht am 13. September die "Trilogie sacrée" von Hector Berlioz in der Domkirche St. Pölten. Die musikalische Leitung übernimmt Domkapellmeister und Festivalintendant Valentin Kunert.

Premiere in Göttweig

Ein besonderer Höhepunkt folgt am 20. September: In der Krypta der Stiftskirche Göttweig präsentiert das Ensemble Tiburtina Musik der mittelalterlichen Mystikerin Hildegard von Bingen. Damit wird das Stift Göttweig erstmals Teil des Festivals.

Am 27. September interpretieren Mitglieder des Bruckner Orchesters Linz Anton Bruckners 7. Symphonie in einer Kammerorchester-Fassung in der Prandtauerkirche St. Pölten.

Programm für Familien

Auch junge Besucher kommen auf ihre Kosten. Am 2. und 3. Oktober steht im Konservatorium für Kirchenmusik das Theaterkonzert rund um die Katze Carmen auf dem Spielplan.

Am 3. Oktober tritt das Orchester der Militärmusik Niederösterreich gemeinsam mit Posaunist Florian Strasser im Stift Herzogenburg auf.

Marimba und Orgel im Dialog

Für einen besonderen Klangmix sorgen am 4. Oktober die französische Perkussionistin Adélaïde Ferrière und der Stuttgarter Organist Kay Johannsen. Unter dem Titel "Marimba trifft Orgel" gestalten sie ein Konzert in der Domkirche St. Pölten.

Zum Abschluss des Festivals erklingt Monteverdis berühmte Marienvesper in der Stiftbasilika Lilienfeld. Es musiziert die Cappella Nova Graz unter der Leitung des ehemaligen St. Pöltner Domkapellmeisters Otto Kargl.