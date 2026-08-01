Mutter (32) soll fünf Babys ermordet haben

Nach dem Fund von fünf Babyleichen in Südfrankreich ist die 32-jährige mutmaßliche Mutter des fünffachen Mordes beschuldigt worden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ihr gleichaltriger Lebensgefährte wurde nach Justizangaben von Freitag aus der Untersuchungshaft auf freien Fuß gesetzt. Die Frau wurde wegen des Mordes an Minderjährigen einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Laut Staatsanwaltschaft starben die Babys zwischen April 2018 und Oktober 2025.

Die sterblichen Überreste von vier Babys und die Leiche eines Säuglings waren in der Wohnung des Paares im südfranzösischen Orange entdeckt worden - und zwar durch Nachforschungen des Lebensgefährten. Er war laut eigener Aussage bei der Polizei beunruhigt gewesen über die wiederholt sehr späte Feststellung der Schwangerschaft seiner Freundin.

© APA/AFP/THIBAUD MORITZ

Bei Wohnungsdurchsuchung entdeckt

Die Frau hatte laut Staatsanwaltschaft am Sonntag zu Hause entbunden, ehe sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Bei sich zu Hause habe der Mann etwas entdeckt, was "menschlichen Überresten" ähnele. Am Montag durchsuchte die Polizei die Wohnung des Paares in Orange. Ein Gerichtsmediziner ging nach Angaben der Staatsanwaltschaft davon aus, dass die gefundenen Knochen und die verweste Leiche zu fünf Säuglingen gehörten. Laut der Zeitung "Le Parisien" gab die Frau gegenüber den Ermittlern an, die Babys seien "tot geboren" worden.

Die Frau wurde laut einem Medienbericht am Mittwoch aus dem Krankenhaus entlassen - und sofort in Untersuchungshaft genommen. Das von ihr am Sonntag zur Welt gebrachte Baby - ein Bub - sei bei guter Gesundheit. Das Paar hat außerdem zwei Kinder im Alter von acht und neun Jahren.