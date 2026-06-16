Klimaanlagen: Neue Modelle am Markt

Klimaanlagen sollen heute nicht mehr nur kühlen, sondern auch optisch zum Wohnraum passen. Daikin reagiert auf diesen Anspruch und erweitert seine "Stylish"-Serie um fünf neue Designvarianten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die steigende Zahl an Hitzetagen verändert die Anforderungen an Wohnräume in Österreich. Bereits heute sind hierzulande mehr als 400.000 Klimaanlagen in privaten Haushalten im Einsatz. Laut einer aktuellen Studie im Auftrag von Daikin plant zudem jede:r sechste Immobilienbesitzer:in die Anschaffung einer Klimaanlage in den kommenden fünf Jahren.

"Klimaanlagen werden fesch"

Mit der wachsenden Verbreitung verändern sich auch die Erwartungen der Konsument:innen: Klimaanlagen sollen längst nicht mehr nur leistungsstark und energieeffizient sein, sondern sich auch optisch harmonisch in den Wohnraum einfügen. Das Design des Klimainnengeräts ist laut Studie bereits für jede sechste befragte Person ein wichtiges Kaufkriterium.

Hier setzt Daikin mit der erweiterten "Stylish"-Serie an. Die neuen Modelle in Holz-, Stoff- oder Lederoptik bieten mehr Möglichkeiten, Klimageräte an unterschiedliche Einrichtungsstile anzupassen.

Helle Holzoptik mit weißem Gehäuse vermittelt Helligkeit und natürliche Wärme

mit weißem Gehäuse vermittelt Helligkeit und natürliche Wärme Dunkle Holzoptik mit schwarzem Gehäuse sorgt für elegante Akzente

mit schwarzem Gehäuse sorgt für elegante Akzente Graue Stoffoptik mit schwarzem Gehäuse im modernen und dezenten Design

mit schwarzem Gehäuse im modernen und dezenten Design Farbenfrohe Stoffoptik mit weißem Gehäuse setzt lebendige, persönliche Akzente

mit weißem Gehäuse setzt lebendige, persönliche Akzente Dunkelbraune Lederoptik mit schwarzem Gehäuse im hochwertig und zeitlos eleganten Stil

mit schwarzem Gehäuse im hochwertig und zeitlos eleganten Stil sowie die klassischen Farben Silber, Weiß und Schwarz

"Klimaanlagen werden zunehmend als Teil des Wohnraums wahrgenommen. Unsere 'Stylish'-Serie verbindet hohe Energieeffizienz und Komfort mit einer Designvielfalt, die sich flexibel in unterschiedliche Einrichtungsstile integrieren lässt – oder auch bewusst Akzente im Design setzt", sagt Almir Karagic, Sales Manager Residential bei Daikin Österreich. "Damit möchten wir zeigen, dass Raumklima und Raumgestaltung heute gemeinsam gedacht werden können."

Mit rund 19 Zentimetern Bautiefe zählen die Geräte weiterhin zu den schlanksten Modellen am Markt. Neben dem Design setzt Daikin weiterhin auf Energieeffizienz und Komfort. Ein integrierter Sensor erkennt Temperaturunterschiede und passt den Luftstrom automatisch an, um Zugluft zu reduzieren und die Luft gleichmäßig zu verteilen. Leiser Betrieb und eine intelligente Steuerung via Daikin Onecta App sorgen zusätzlich für ein konstant angenehmes Raumklima. Mit Energieeffizienzklassen von bis zu A+++ im Kühl- und Heizbetrieb zählen die Geräte zu den energieeffizienten Lösungen am Markt.