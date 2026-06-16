Argentinien setzt gegen Algerien auf Lionel Messi

Titelverteidiger Argentinien steigt in der Nacht auf Mittwoch (03.00 Uhr/live ORF 1) in der Österreich-Gruppe J mit dem Spiel gegen Algerien in die Fußball-WM ein.

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In Kansas City werden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (ab 3 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) alle Augen auf Kapitän Lionel Messi gerichtet sein, der sein sechstes WM-Turnier bestreitet. Ein Sieg gegen die Nordafrikaner soll der erste Schritt zum erneuten Titelgewinn sein, mit dem Messi Ikone Diego Maradona überholen würde. Ein gutes Omen könnte Schiedsrichter Szymon Marciniak sein.

Der polnische Referee hatte vor vier Jahren das Endspiel in Katar geleitet, das die Argentinier gegen Frankreich im Elfmeterschießen für sich entschieden hatten, und darf nun gleich wieder die Südamerikaner "begleiten". Für Messi ist die Partie seine 200. in den Farben seines Landes. Er wird damit der erste Spieler sein, der bei sechs Weltmeisterschaften zum Einsatz kommt. "Ich bin glücklich, genieße jeden Moment und bin aufgeregter denn je", erklärte der Superstar im Vorfeld.

Erfahrung, Teamgeist und Messi als Trumpf

Mit 17 Weltmeistern von 2022 ist die Truppe von Trainer Lionel Scaloni nach Nordamerika gereist, Erfahrung und Teamgeist sollen neben Leader Messi die großen Trümpfe sein - auch gegen Algerien. "Für die Gegner wird es sehr schwer werden, gegen Argentinien anzutreten, denn das ist eine sehr starke und sehr geschlossene Mannschaft", sagte Messi. Dann wird sich auch zeigen, wie dominant der Miami-Legionär mit fast 39 Jahren noch ist.

Scaloni dürfte Torhüter Emiliano Martinez zur Verfügung stehen. Der Aston-Villa-Goalie hatte sich vor dem Europa-League-Finale gegen Freiburg einen Finger gebrochen. Im Training hatte der 33-Jährige noch Beschwerden, ein Belastungstest fiel laut argentinischen Medienberichten aber positiv aus. Nicht spielen kann Linksverteidiger Nicolas Tagliafico (Muskelverletzung), er könnte auch das Duell mit Österreich am 22. Juni in Dallas verpassen. Im Sturm dürfte neben Messi Lautaro Martinez zum Zuge kommen, da sich Julian Alvarez in der Vorbereitung mit einer Knöchelblessur herumschlug. Unterstützt wird die Albiceleste in Kansas City von bis zu 30.000 Fans, die damit die Stimmungshoheit besitzen sollten.

Algerien will überraschen

Algerien wiederum will sich vom amtierenden Weltmeister und dessen Anhang nicht einschüchtern lassen, sondern überraschen. Die "Wüstenfüchse" reisen mit dem Selbstbewusstsein einer gelungenen WM-Vorbereitung an. So wurde die Niederlande in einem Test 1:0 bezwungen, die WM-Generalprobe gegen Bolivien fiel mit einem 4:0 deutlich aus. Riyad Mahrez, Rayan Ait-Nouri und Co. wollen nun dem Favoriten ein Bein stellen.

Algeriens erfahrener Trainer Vladimir Petkovic legt viel Wert auf ein geeintes Kollektiv. Das soll den Afrika-Cup-Viertelfinalisten durch die Gruppen- in die K.o.-Phase führen. "Ich kann versprechen, dass wir unser Bestes geben werden", erklärte der 62-Jährige. Keeper Luca Zidane, Sohn von Zinedine Zidane, kommt indes unter anderem die Aufgabe zu, ein Anwachsen des Torekontos von Messi zu verhindern. Mit 13 WM-Treffern fehlen dem Stürmerstar nur noch drei auf den Rekord des Deutschen Miroslav Klose.