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Weltmeister bescheiden

Argentinien wohnt in Billig-Bunker: Messi hat Zimmer 202

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Während viele Teams während der WM in Luxus-Ressorts hausen, ist der amtierende Weltmeister in ein 3-Sterne-Hotel eingezogen, und sogar die Zimmernummer von Superstar Lionel Messi ist bekannt.
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In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (ab 3 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) wird die Österreich-Gruppe mit dem ersten Auftritt von Weltmeister Argentinien gegen Jordanien eröffnet. So viel Aufmerksamkeit Lionel Messi und Co. am Platz auf sich ziehen, so bescheiden leben sie während der WM.

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Anders als viele andere Nationen hat man sich in einem "Billig-Bunker" im US-Bundesstaat Missouri Quartier bezogen. Das Origin Hotel in Kansas City ist zwar extra mit einem Maschendraht-Zaun abgeriegelt, dennoch ist es lediglich ein 3-Sterne-Hotel mit einer Bewertung von 4,5 auf Google.

Argentina's forward #10 Lionel Messi eyes the ball as he takes part in an MD-1 training session at Sporting KC Training Centre in Kansas City, on June 15, 2026, on the eve of the 2026 World Cup Group H football match between Argentina and Algeria. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
© APA/AFP/JUAN MABROMATA

Dort träumen Messi &amp; Co. von der erfolgreichen Titelverteidigung, auf deren Weg man am kommenden Montag in Dallas auch auf die ÖFB-Auswahl trifft.

A Missouri State Highway Patrol vehicle leaves the Argentina's base camp at the Origin Kansas City Riverfront hotel in Kansas City on June 10, 2026, ahead of the 2026 World Cup football tournament. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
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Messi-Zimmer hat besondere Bedeutung

Das fünfstöckige Gebäude liegt direkt am Missouri River, dort hat der Inter-Miami-Superstar sogar ein eigenes Zimmer bekommen. Es hat die Nummer 202, und viele Fans glauben sogar an eine ganz besondere Bedeutung.

A view of Argentina's base camp at the Origin Kansas City Riverfront hotel in Kansas City, taken on June 10, 2026, ahead of the 2026 World Cup football tournament. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
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Denn bei der Wüsten-WM 2022 hauste die 38-jährige Argentinien-Ikone in Zimmer 201. 2+0+1=3, und in Katar stemmten die Gauchos zum dritten Mal den begehrten WM-Pokal in die Höhe. Das Rechenspiel 2026 in den USA bleibt dasselbe. 2+0+2=4, also träumt ganz Argentinien vom vierten Triumph und der Rückkehr auf den Thron der Fußballwelt.

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