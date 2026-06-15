Großes Fledermaus-Rätsel im ÖFB-Stadion: DAS steckt dahinter

Mehrere fledermausartige Objekte sorgen im Stadion von Santa Clara, wo der ÖFB am Mittwoch auf Jordanien trifft, für Rätselraten.

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Am Mittwoch in der Früh unserer Zeit (ab 6 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) läuft das ÖFB-Nationalteam erstmals seit 1998 bei einer Weltmeisterschaft auf. Im San Francisco Bay Area Stadium trifft die Elf von Teamchef Ralf Rangnick auf WM-Neuling Jordanien.

Doch ausgerechnet in dem Football-Tempel, in dem die San Francisco 49ers ihre Heimspiele austragen und 68.500 Zuseher Platz finden, sorgen Fledermäuse für großes Rätselraten bei WM-Fans.

Überall sind weiße Formen zu sehen, die den nachtaktiven Tieren sehr ähneln. Doch es hat rein gar nichts mit Batman zu tun, der eher in New York angesiedelt wäre.

Strenge Auflagen, kreative Lösung

Vielmehr sind die strengen Auflagen der FIFA der Grund für die "Fledermaus-Invasion" im Stadion. Denn eigentlich heißt der Austragungsort des vergangenen Super Bowl "Levi's Stadium". Die Modemarke musste für die WM als Namensgeber allerdings verborgen werden.

SANTA CLARA, CA - JUNE 13: The attendance is shown on the video board during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Qatar and Switzerland on June 13, 2026 at San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara, CA. (Photo by Matthew Huang/Icon Sportswire via Getty Images) © Icon Sportswire via Getty Images

Abgesehen von offiziellen FIFA-Sponsoren darf keine Marke, ganz gleich, wie viel sie bieten würde, in und um die Stadien aufscheinen. Allerdings ist das weltberühmte Logo überall gegenwärtig. Deshalb musste es abgedeckt werden.

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FIFA ausgedribbelt

Levi's hat allerdings eine Lücke im Regulativ gefunden und hat das "Batwing-Logo" in weiße Planen gehüllt, damit es weiterhin vertreten bleibt. Man ist sogar so weit gegangen, dass man die "Albino-Fledermaus" zum neuen Profilbild auf den eigenen Social-Media-Seiten gemacht hat.

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Damit wurden die FIFA-Regeln nahezu in Messi-Manier ausgedribbelt und man schafft es zu werben, ohne diese zu brechen. Ein genialer Marketing-Schachzug, der möglicherweise zukünftig öfter zu sehen sein wird.