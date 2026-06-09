Diese Airline verkauft  Döner im Flugzeug

Die deutsche Airline Eurowings bietet ab sofort in ihrem Bordbistro Döner an.

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Am Brod einer Eurowings-Maschine gibt es nun den "Fladenbrot Döner Style" zu kaufen. Dieser Döner ist mit Hähnchen-Kebabfleisch, Krautsalat, Gurkenstiften, Hirtenkäse und Tomatenwürfeln gefüllt.

Jedoch wird auf eine beliebte Zutat verzichtet. In dem Döner gibt es keinen Knoblauch. Der Grund: Die Passagiere sitzen mehrere Stunden auf engem Raum mehrere Stunden nebeneinander, wodurch es zu Geruchsproblemen in der Kabine kommen könnte.

Kleiner Snack

Der "Fladenbrot Döner Style" soll 6,90 Euro kosten und wird auf längeren Flügen angeboten. Ein Eurowings-Sprecherin erklärt gegenüber der "Bild", dass die Flugzeit für die Zubereitung der warmen Speise ausreichen muss. Meilensammler können den Döner für 1900 Meilen bestellen.

Jedoch ist der Döner mehr ein Snack als eine vollwertige Mahlzeit. Laut der Speisekarte bringt er nur 180 Gramm auf die Waage. Wer etwas dazu braucht, kann sich für 5,90 Euro eine Portion "Fries in the Skies" bestellen.

Andere Airline bietet auch Döner an

Eurowings hatte schon ein Mal Döner auf der Speisekarte. 2020 konnte man sich einen Fladenbrot gefüllt mit Hähnchenfleisch, Krautsalat, Ziegenfrischkäse und Tomatenscheiben kaufen. Damals lag der Preis bei sechs Euro. Die Sprecherin betont: "Unsere Fluggäste hatten vermehrt den Wunsch geäußert, dass der Döner wieder auf die Karte gesetzt wird."

Neben Döner bietet Eurowings einen weiteren deutschen Klassiker an. Currywurst steht auf der Speisekarte und kostet 8,90 Euro. Im Vergleich zum Döner wiegt die Currywurst 275 Gramm.

Nicht nur Eurowings bietet Döner an. Die türkisch-niederländische Airline Corendon verkauft auf ihren Flügen zwischen Deutschland und Türkei eine Fladenbrottasche mit Grillfleisch und Salat. Die Airline verlangt dafür zwischen acht und zehn Euro. Zusätzlich steht Lahmacun auf der Karte.