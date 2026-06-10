Oma (75) fährt mit SUV in Kindergruppe

Eine 75-jährige Autofahrerin verlor vor einer Grundschule die Kontrolle über ihren Wagen und fuhr in eine Gruppe von Kindern.

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Der Vorfall ereignete sich vor der Gorch-Fock-Grundschule im Hamburger Stadtteil Blankenese. Die 75-Jährige wollte ihren Enkel vor dem Unterricht absetzen, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren SUV verlor. Das Fahrzeug erfasste mehrere Kinder auf einem Gehweg und kam erst in einer Hecke zum Stillstand.

Zwei Kinder schwer verletzt

Bei den Opfern soll es sich um ein Geschwisterpaar im Alter von sieben und zehn Jahren handeln. Beide wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein weiteres zehnjähriges Kind erlitt leichte Verletzungen.

Großeinsatz vor der Schule

Rettungskräfte betreuten insgesamt zehn Personen. Mehrere Menschen standen unter Schock, zudem musste auch ein Helfer medizinisch versorgt werden. Vor Ort waren zahlreiche Rettungswagen, Notärzte und ein Kriseninterventionsteam im Einsatz.

Ermittler prüfen Fahrfehler

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei untersucht den genauen Hergang. Nach ersten Informationen wird auch geprüft, ob die Fahrerin beim Ausparken möglicherweise Gas- und Bremspedal verwechselt haben könnte. Die 75-Jährige wurde zur Befragung auf eine Polizeiwache gebracht. Dort soll auch ihre Fahrtauglichkeit überprüft werden.