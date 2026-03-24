Tourist verspottet heiligen Tag - Polizei greift hart durch

Ein Instagram-Post bringt einen Urlauber auf Bali jetzt in massive Schwierigkeiten. Was als "lustiger" Beitrag gedacht war, endet mit Handschellen und könnte noch weitreichende Folgen haben.

Ein Schweizer Tourist soll den wichtigsten Feiertag auf Bali in sozialen Medien beleidigt haben. Laut Behörden verwendete er dabei sogar Schimpfwörter, um sich über den sogenannten "Tag der Stille" lustig zu machen. Kurz darauf wurde der Mann angezeigt und wenig später festgenommen.

Bis zu fünf Jahre Haft drohen

Die Behörden reagieren knallhart: Dem Touristen wird Hassrede vorgeworfen. Im schlimmsten Fall drohen ihm dafür bis zu fünf Jahre Gefängnis. Sogar sein Handy wurde sichergestellt, um die Vorwürfe zu überprüfen.

Strenge Regeln am "Tag der Stille"

Der Hintergrund: Beim balinesischen Feiertag "Nyepi" steht das Leben komplett still. 24 Stunden lang gilt absolutes Schweigen – keine Arbeit, kein Verkehr, kaum Licht. Diese Regeln gelten ausnahmslos für alle, auch für Touristen.

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Immer wieder Probleme mit Urlaubern

Das ist kein Einzelfall: In letzter Zeit sorgen immer wieder ausländische Besucher mit respektlosem Verhalten für Ärger auf der Insel. Die Behörden machen klar: Wer religiöse Traditionen missachtet, muss mit harten Konsequenzen rechnen.

Der aktuelle Fall zeigt deutlich: Auf Bali hört der Spaß schnell auf, wenn es um religiöse Bräuche geht. Für den Touristen könnte der Instagram-Post jetzt ein teurer und möglicherweise folgenschwerer Fehler werden.