Bali komplett stillgelegt: Dieser Feiertag zwingt sogar Touristen in die Zimmer

Ausgerechnet auf der sonst so lebhaften Urlaubsinsel herrscht plötzlich absolute Ruhe: Auf Bali steht das Leben still. Der Grund ist ein besonderer Feiertag – mit strengen Regeln, die auch für Touristen gelten.

Kein Verkehr, keine Musik, keine Stimmen: Mit „Nyepi“, dem Tag der Stille, beginnt auf Bali das neue Jahr – und die gesamte Insel fährt komplett herunter.

Für 24 Stunden kommt das öffentliche Leben völlig zum Erliegen. Selbst der internationale Flughafen bleibt geschlossen, kein Flug hebt ab oder landet. Die Zeitung „Bali Sun“ nennt den Tag sogar den „schönsten Tag des Jahres“.

Strenge Regeln für alle

Die Vorschriften sind streng und betreffen auch Urlauber. Niemand darf das Haus oder Hotel verlassen, Straßen bleiben leer, der Verkehr steht still. Die Behörden erinnern jedes Jahr daran, dass die Regeln strikt einzuhalten sind. Verstöße werden von lokalen Sicherheitskräften kontrolliert.

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Feiertag mit tiefer Bedeutung

„Nyepi“ ist der wichtigste Feiertag im balinesischen Hinduismus und markiert den Beginn eines neuen Jahres im Saka-Kalender, der sich nach dem Mond richtet. Bali ist die einzige Insel im mehrheitlich muslimischen Indonesien mit hinduistischer Bevölkerungsmehrheit – entsprechend stark ist die religiöse Tradition im Alltag verankert.

Bevor die Stille einsetzt, wird es noch einmal laut: Am Vorabend ziehen riesige Dämonenfiguren, sogenannte Ogoh-Ogoh, durch die Straßen.

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Die kunstvollen Figuren symbolisieren böse Geister und werden anschließend unter großem Lärm verbrannt – ein Reinigungsritual, das auch viele Touristen anzieht. Medien sprechen von „eines der aufregendsten Kulturspektakel in ganz Indonesien“.

Tag der Besinnung

Mit Sonnenaufgang beginnt dann die völlige Ruhe. Häuser und Hotels dürfen nicht verlassen werden, selbst Licht soll möglichst reduziert werden. Viele Menschen fasten, meditieren oder nutzen den Tag zur Selbstreflexion. Strände bleiben leer, die Insel wirkt wie ausgestorben.

Was Touristen dürfen – und was nicht

Ganz eingeschränkt bewegen dürfen sich Urlauber meist nur innerhalb ihrer Hotelanlagen – etwa im Garten oder am Pool. Viele Hotels bereiten sich vor und versorgen Gäste mit Lebensmitteln oder Buffets, allerdings ohne regulären Service, da auch Arbeit an diesem Tag untersagt ist.

Trotz der strengen Regeln gilt „Nyepi“ für viele Besucher als besonderes Erlebnis. Die ungewohnte Stille verleiht der sonst vom Massentourismus geprägten Insel eine fast spirituelle Atmosphäre.