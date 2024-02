Sagt Kogler Spitzenkandidatur im ORF an?

ORF-„Pressestunde“ mit Werner Kogler, Vizekanzler, BM für Kunst, Kultur, öffentl. Dienst und Sport sowie Bundessprecher, Die Grünen

Diesen Sonntag wird sich Werner Kogler in der ORF-Pressestunde brennenden Fragen stellen.

Ansage der Spitzenkandidatur?

„Ich will etwas gemeinsam weiterbringen“, sagt Werner Kogler über die Arbeit in der Regierung. Aber wie viel Gemeinsamkeit gibt es noch zwischen Grün und Schwarz? Wie steht der Vizekanzler zu den Vorschlägen von Bezahlkarte bis Arbeitslosengeld? Kommt der Ausstieg aus russischem Gas noch und steigt Werner Kogler tatsächlich als Spitzenkandidat für die Grünen in den Nationalratswahlkampf ein?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 18. Februar 2024, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen: Petra Stuiber („Der Standard“) und Hans Bürger (ORF)