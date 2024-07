Flug-Chaos: Fast 100 Stornierungen und mehr als tausend Verspätungen

Flug-Ausfälle stressen die Reisenden in Österreich. Allein in den vergangenen 6 Tagen gab es 1129 Verspätungen und fast 100 Stornierungen. 42 % der Flieger aus Österreich hatten Verspätung!

In der vergangenen Ferienwoche gab es in Österreich bereits 1129 Verspätungen, das betrifft fast die Hälfte aller Flüge (42%).

Die Gründe für die Verspätungen im Zeitraum vom 10. bis zum 15. Juli sind zahlreich: "Schlechtes Wetter, Unwetterzellen, Hagel und Stürme, aber auch Streiks im Ausland." All das habe zu spürbaren Verspätungen geführt. Ab 15 Minuten verspäteter Ankunft wird gezählt - viele Flieger kamen deutlich später am Zielort an. Manche hoben gar nicht erst ab.

72 Stornierungen

Wie oe24 mittels aktueller Zahlen von flightright belegen kann, sind nicht nur die Verspätungen ein Ärgernis für die Fluggäste. 72 Flüge wurden vom 10. bis zum 15. Juli storniert.

Platz 1 bei den Verspätungen

Österreich ist noch vor Deutschland bei den Verspätungen (prozentual) auf dem 1. Platz. 46 % der Flieger haben Verspätung bei uns. In Deutschland waren es 38%.

Die Probleme dürften anhalten: Aufgrund von Rekord-Urlaubsbuchungen für diesen Sommer bei anhaltendem Personalmangel in der Luftfahrt sowie Lieferproblemen bei neuen Flugzeugen von Boeing und Airbus sei auch weiter mit Flugverspätungen und -stornierungen zu rechnen, warnen die Experten von flightright. Sie helfen Fluggästen dabei, Forderungen für verspätete oder ausgefallene Flüge geltend zu machen. Die Arbeit dürfte ihnen heuer nicht ausgehen.