Verletzungs-Schock! Bitterer Rückschlag für DFB und Bayern

Verletztungs-Schock in Deutschland: Bayern-Keeper Jonas Urbig muss das DFB-Camp verlassen und fällt wohl länger aus.

Schlechte Nachrichten aus dem DFB-Camp. Goalie-Debütant Jonas Urbig musste verletzungsbedingt vorzeitig abreisen. Wegen einer Kniegelenksverletzung verpasst er die Länderspiele am Freitag gegen die Schweiz und am Montag gegen Ghana.

Bundestrainer Julian Nagelsmann musste Augsburg-Keeper Finn Dahmen aus Augsburg nachnominieren. Wie lange der 22-Jährige ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. In München ist man aufgrund der Kapselverletzung allerdings schon alarmiert.

Zuletzt waren alle drei Stamm-Torhüter verletzt, weshalb der 16-jährige Leonard Prescott kurz vor seinem Debüt stand.