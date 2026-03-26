Verletzungs-Schock! Bitterer Rückschlag für DFB und Bayern

Verletztungs-Schock in Deutschland: Bayern-Keeper Jonas Urbig muss das DFB-Camp verlassen und fällt wohl länger aus.
Schlechte Nachrichten aus dem DFB-Camp. Goalie-Debütant Jonas Urbig musste verletzungsbedingt vorzeitig abreisen. Wegen einer Kniegelenksverletzung verpasst er die Länderspiele am Freitag gegen die Schweiz und am Montag gegen Ghana.
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Bundestrainer Julian Nagelsmann musste Augsburg-Keeper Finn Dahmen aus Augsburg nachnominieren. Wie lange der 22-Jährige ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. In München ist man aufgrund der Kapselverletzung allerdings schon alarmiert.
Zuletzt waren alle drei Stamm-Torhüter verletzt, weshalb der 16-jährige Leonard Prescott kurz vor seinem Debüt stand.