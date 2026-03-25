Hammer-Gerücht um Bayern-Star Michael Olise (24)

Zieht es Michael Olise vom FC Bayern zurück nach England? Die Gerüchte-Küche kocht gerade hoch. Das ist wirklich dran.

Der FC Liverpool zeigt großes Interesse am 24-Jährigen, doch die Berater des Franzosen haben dem Klub nun eine klare Bedingung gestellt.

Der FC Liverpool beschäftigt sich intensiv mit einer Verpflichtung von Michael Olise, doch ein Wechsel an die Anfield Road ist an sportliche Erfolge geknüpft. Aktuell liegt der amtierende englische Meister nur auf dem fünften Tabellenplatz der Premier League, was die Verhandlungen erschweren könnte.

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Bedingung für den Transfer

Ein Wechsel kommt für die Seite von Olise demnach nur infrage, wenn Liverpool in der kommenden Saison in der Champions League spielt. Die Königsklasse gilt als absolute Voraussetzung für den französischen Offensivspieler, der aktuell beim FC Bayern unter Vertrag steht. Trotz der unsicheren sportlichen Lage machen sich die „Reds“ weiterhin Hoffnungen auf einen Deal im kommenden Sommer.

Nachfolge für Mohamed Salah

Hintergrund der Bemühungen ist die bereits feststehende Trennung von Superstar Mohamed Salah. Der Ägypter wird den Verein im nächsten Sommer verlassen – ein Jahr vor seinem eigentlichen Vertragsende. Durch diesen Abgang würde beim FC Liverpool eine enorme Gehaltssumme frei werden, die der Klub in neue Top-Talente investieren möchte.

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Millionenschweres Budget für Olise

Laut Berichten spart Liverpool durch den Salah-Abgang rund 520.000 Euro pro Woche ein, was etwa 27 Millionen Euro pro Jahr entspricht. Dieses freiwerdende Budget würde der Verein gerne nutzen, um Michael Olise von einem Wechsel zu überzeugen. Ob der Transfer zustande kommt, wird maßgeblich vom Erreichen der Champions-League-Plätze abhängen.