Transfer-Hammer: Klopp schnappt Bayern Wunschspieler weg

Der FC Bayern München schaut beim Wettbieten um einen neuen Superstar wegen RB Leipzig und Jürgen Klopp durch die Finger.

In Leipzig bahnt sich eine absolute Transfer-Sensation an. Fußball-Boss Jürgen Klopp dürfte drauf und dran sein, dem großen FC Bayern München im kommenden Transfer-Sommer einen Wunschspieler vor den Augen wegzuschnappen.

Dem Rekordmeister droht damit der nächste Rückschlag in einem Transferfenster, diesmal dürfte allerdings mit RB Leipzig Konkurrenz aus der deutschen Bundesliga kommen. Bei den Bullen ist mit Jürgen Klopp als Head of Soccer ein großer Name am Werk, der in diesem Fall den Unterschied ausmachen könnte.

Liverpool-Star vor Wechsel zu Leipzig

Konkret geht es dabei um Liverpool-Star Cody Gakpo. Bereits letzten Sommer buhlten die Münchner um den niederländischen Offensiv-Mann, der unter der Erfolgs-Ära Klopp den Weg an die Anfield Road gefunden hatte. Ein Abschied mit Saisonende dürfte nun realistisch sein.

Der 58-jährige Bullen-Boss holte Gakpo im Sommer 2023 für 42 Millionen an die Anfield Road, nun sollen neben den beiden deutschen Vereinen auch Atletico Madrid, Napoli, der AC Milan und Tottenham Interesse haben. Klopp dürfte auch schon einen genialen Plan haben, wie man den Angreifer nach Leipzig locken könnte.

Abgesehen von der guten Verbindung der beiden soll Leipzig dem FC Liverpool einen Tausch anbieten. Leipzig-Teenie Yan Diomande könnte mit einer zusätzlichen Ablöse im Gegenzug in die Premier League wechseln. Damit würde RB nicht nur direkt den Ersatz verpflichten, sondern auch noch abcashen. Derzeit wird der Franzose mit einem Marktwert in Höhe von 100 Millionen Euro gehandelt.