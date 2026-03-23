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Heißes Gerücht

Transfer-Hammer: Bayern jagt Bundesliga-Star (20)

23.03.26, 07:17
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Der deutsche Meister könnte einmal mehr bei der Konkurrenz wildern.  

Der FC Bayern will einmal mehr einen jungen Bundesliga-Star nach München lotsen, ehe dieser den Schritt ins Ausland macht. Dieses Mal hat man Bazoumana Touré von der TSG Hoffenheim im Visier. Der 20-Jährige könnte schon im Sommer verpflichtet werden.

Interessanter Name

Der junge Ivorer machte diese Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam und wäre der ideale Backup für Luis Diaz auf der linken Offensivseite. Wie das Portal Fussballdaten berichtet, können sich die Münchner einen Transfer im Sommer vorstellen und bereiten Gespräche vor.

Bazoumana Touré
© Getty

Der Transfer wird allerdings nicht einfach. Tourés Marktwert wird auf 35 Millionen Euro geschätzt, zudem gibt es Konkurrenz aus England. Arsenal und Manchester United sollen ebenfalls Interesse am 20-Jährigen zeigen und könnten die Ablösesumme nach oben treiben.

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