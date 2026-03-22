Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Red Bull Salzburg
Alajbegovic
© Gepa

Wertvollster Spieler

Transfer-Schock für Salzburg? Alajbegovic-Abflug offenbar fix

22.03.26, 12:07
Teilen

Doppelschlag, der Salzburg richtig weh tun könnte! FC Red Bull Salzburg steckt sportlich in einer heiklen Phase – und jetzt droht auch noch der Verlust seines größten Offensiv-Juwels. 

Denn Bayer 04 Leverkusen will sich Shootingstar Kerim Alajbegovic zurückholen. Laut „Sky“ ziehen die Deutschen im Sommer die Rückkaufoption in Höhe von rund acht Millionen Euro. Besonders pikant: Salzburg hatte den 18-Jährigen, der seit 2021 bei der Werkself ausgebildet wurde, erst im vergangenen Sommer für zwei Millionen Euro verpflichtet – nun könnte er die Mozartstadt schon wieder verlassen.

Wertvollster Bundesliga-Spieler

Und das wäre ein herber Schlag. Alajbegovic hat sich mit elf Toren und drei Assists in 35 Pflichtspielen in kürzester Zeit zum Schlüsselspieler entwickelt. Sein Marktwert ist mittlerweile auf 15 Millionen Euro explodiert – gemeinsam mit Teamkollege Mads Bidstrup führt er damit die Liste der wertvollsten Bundesliga-Profis an. Dabei läuft sein Vertrag in Salzburg eigentlich noch bis 2029.

Der steile Aufstieg blieb auch international nicht unbemerkt: Im September feierte er sein Debüt für Bosnien. Kein Wunder also, dass auch Topklubs wie Paris Saint-Germain, FC Bayern München und die AC Milan bereits ein Auge auf ihn geworfen haben.

Bullen in sportlicher Erklärungsnot

Brisant ist vor allem der Zeitpunkt: Die „Bullen“ warten seit fünf Spielen auf einen Sieg und kommen derzeit nicht richtig in Tritt. Auch im Liga-Gipfel gegen SK Sturm Graz reichte es nur zu einem 1:1. Die Grazer liegen damit weiterhin vier Punkte vor dem finanziellen Ligakrösus. Während Salzburg also um Form und Punkte kämpft, plant Leverkusen längst die Zukunft – mit Alajbegovic sowie den Talenten Aleksa Damjanovic und Ndjicoura Bomba.

Für Salzburg wäre ein Abgang des Shootingstars daher weit mehr als nur ein Transfer. Es wäre ein weiterer Rückschlag – mitten in einer Phase, in der ohnehin wenig zusammenläuft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen