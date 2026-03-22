Transfer-Schock für Salzburg? Alajbegovic-Abflug offenbar fix

Doppelschlag, der Salzburg richtig weh tun könnte! FC Red Bull Salzburg steckt sportlich in einer heiklen Phase – und jetzt droht auch noch der Verlust seines größten Offensiv-Juwels.

Denn Bayer 04 Leverkusen will sich Shootingstar Kerim Alajbegovic zurückholen. Laut „Sky“ ziehen die Deutschen im Sommer die Rückkaufoption in Höhe von rund acht Millionen Euro. Besonders pikant: Salzburg hatte den 18-Jährigen, der seit 2021 bei der Werkself ausgebildet wurde, erst im vergangenen Sommer für zwei Millionen Euro verpflichtet – nun könnte er die Mozartstadt schon wieder verlassen.

Wertvollster Bundesliga-Spieler

Und das wäre ein herber Schlag. Alajbegovic hat sich mit elf Toren und drei Assists in 35 Pflichtspielen in kürzester Zeit zum Schlüsselspieler entwickelt. Sein Marktwert ist mittlerweile auf 15 Millionen Euro explodiert – gemeinsam mit Teamkollege Mads Bidstrup führt er damit die Liste der wertvollsten Bundesliga-Profis an. Dabei läuft sein Vertrag in Salzburg eigentlich noch bis 2029.

Der steile Aufstieg blieb auch international nicht unbemerkt: Im September feierte er sein Debüt für Bosnien. Kein Wunder also, dass auch Topklubs wie Paris Saint-Germain, FC Bayern München und die AC Milan bereits ein Auge auf ihn geworfen haben.

Bullen in sportlicher Erklärungsnot

Brisant ist vor allem der Zeitpunkt: Die „Bullen“ warten seit fünf Spielen auf einen Sieg und kommen derzeit nicht richtig in Tritt. Auch im Liga-Gipfel gegen SK Sturm Graz reichte es nur zu einem 1:1. Die Grazer liegen damit weiterhin vier Punkte vor dem finanziellen Ligakrösus. Während Salzburg also um Form und Punkte kämpft, plant Leverkusen längst die Zukunft – mit Alajbegovic sowie den Talenten Aleksa Damjanovic und Ndjicoura Bomba.

Für Salzburg wäre ein Abgang des Shootingstars daher weit mehr als nur ein Transfer. Es wäre ein weiterer Rückschlag – mitten in einer Phase, in der ohnehin wenig zusammenläuft.