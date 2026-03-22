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Davies
© Getty

Premier League ruft

Knalleffekt: Bayern-Star steht vor Wechsel nach Manchester

22.03.26, 08:41
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Beim deutschen Meister kündigt sich ein überraschender Abgang an. 

Erst im Vorjahr verlängerte Alphonso Davies seinen Vertrag beim FC Bayern bis Juni 2030, jetzt könnte der Kanadier München doch schon im Sommer verlassen. Wie die BILD berichtet, ist der deutsche Meister jedenfalls offen für einen Transfer.

Immer wieder Verletzungen

„Es gibt Diskussionen innerhalb des Klubs, ob man angesichts von Davies“ ganzen Verletzungen einen neuen Backup-Spieler braucht„, so BILD-Fußballchef Christian Falk. Sollte ein Angebot für den 25-Jährigen einlangen, zeige man sich durchaus gesprächsbereit.

Davies
© Getty

In der aktuellen Bundesliga-Saison kam Davies erst auf 8 Einsätze und stand nur ein einziges Mal über 90 Minuten auf dem Platz.

Interesse an Davies soll es aus der englischen Premier League geben. Berichten zufolge beobachtet Manchester United den Kanadier, ein konkretes Angebot für den Linksverteidiger gibt es bisher aber noch nicht.

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