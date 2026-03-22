Liverpool-Hammer: Jürgen Klopp kehrt an die Anfield Road zurück

Schon kommende Woche kommt es zur emotionalen Rückkehr.

Neun Jahre lang war Jürgen Klopp höchst erfolgreich Trainer des FC Liverpool und führte die Reds in dieser Zeit nicht nur zur Champions League, sondern auch zur ersten Meisterschaft seit 30 Jahren.

Emotionale Rückkehr

Schon kommende Woche dürfen sich Liverpool-Fans auf eine emotionale Rückkehr des Deutschen freuen. Klopp wird am Samstag (28. März) beim Legenden-Spiel des FC als Co-Trainer von Vereinslegende Sir Kenny Dalglish fungieren. Dabei geht es ausgerechnet gegen Klopps Ex-Verein Boussia Dortmund.

Bereits zwei Tage zuvor findet im Stadion „ein Abend mit Jürgen Klopp“ statt. Bei der Spendenaktion an der Anfield Road wird der 58-Jährige die Bühne betreten und dabei über alte Zeiten, aber auch über sein laufendes Engagement bei der LFC Foundation sprechen.

Neue Spekulationen

Nach seinem Aus bei Liverpool ist Klopp seit 2025 bei Red Bull tätig. Zuletzt gab es aber immer wieder Gerüchte über ein vorzeitiges Aus. Der 58-Jährige wurde dabei vor allem mit Real Madrid und der deutschen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht.