Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Jürgen Klopp
© Getty

Kommende Woche

Liverpool-Hammer: Jürgen Klopp kehrt an die Anfield Road zurück

22.03.26, 07:28
Teilen

Schon kommende Woche kommt es zur emotionalen Rückkehr. 

Neun Jahre lang war Jürgen Klopp höchst erfolgreich Trainer des FC Liverpool und führte die Reds in dieser Zeit nicht nur zur Champions League, sondern auch zur ersten Meisterschaft seit 30 Jahren.

Emotionale Rückkehr

Schon kommende Woche dürfen sich Liverpool-Fans auf eine emotionale Rückkehr des Deutschen freuen. Klopp wird am Samstag (28. März) beim Legenden-Spiel des FC als Co-Trainer von Vereinslegende Sir Kenny Dalglish fungieren. Dabei geht es ausgerechnet gegen Klopps Ex-Verein Boussia Dortmund.

Bereits zwei Tage zuvor findet im Stadion „ein Abend mit Jürgen Klopp“ statt. Bei der Spendenaktion an der Anfield Road wird der 58-Jährige die Bühne betreten und dabei über alte Zeiten, aber auch über sein laufendes Engagement bei der LFC Foundation sprechen.   

Neue Spekulationen

Nach seinem Aus bei Liverpool ist Klopp seit 2025 bei Red Bull tätig. Zuletzt gab es aber immer wieder Gerüchte über ein vorzeitiges Aus. Der 58-Jährige wurde dabei vor allem mit Real Madrid und der deutschen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen