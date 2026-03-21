Liverpool kassiert 10. Pleite – Dämpfer für CL-Hoffnung

Liverpool hat in der Premier League den Sprung in die Top vier verpasst.

Das 1:2 bei Brighton am Samstag war die bereits zehnte Saisonniederlage für den noch regierenden englischen Meister. So viele hatte Liverpool zuletzt in der Saison 2015/16 kassiert. Der englische Ex-Internationale Danny Welbeck erzielte beide Tore für Brighton, für die Gäste konnte Milos Kerkez nur zwischenzeitlich ausgleichen.

Der 35-jährige Welbeck traf in der 14. bzw. 56. Minute zur jeweiligen Führung von Brighton. Kerkez gelang nach einer halben Stunde das 1:1. Liverpool konnte drei Tage nach dem Aufstieg ins Champions-League-Viertelfinale auf das zweite Gegentor nicht mehr reagieren. Brighton war dem dritten Treffer näher.