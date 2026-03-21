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Erling Haaland
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Hammer-Gerücht

Erling Haaland: Was läuft da mit dem FC Bayern?

21.03.26, 13:26
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Der norwegische Superstar soll auf einen Wechsel drängen. 

Nach dem frühen Champions-League-Aus von Manchester City gibt es neue Gerüchte um Erling Haaland. Wie El Nacional berichtet, soll der Norweger unzufrieden sein und trotz bestehenden Vertrags auf einen Wechsel drängen. Dabei werden gleich mehrere Vereine genannt: Real Madrid, FC Barcelona, Paris Saint-Germain und der FC Bayern München.

Das Interesse der Münchner am Ex-Salzburger ist nicht neu – bereits im Sommer 2022 bemühte sich der deutsche Rekordmeister erfolglos um den Norweger.

Erling Haaland
© Getty

Zu teuer

Und auch dieses Mal ist ein Wechsel zu den Bayern höchst unwahrscheinlich. Haaland steht bei City noch bis 2034 unter Vertrag und würde wohl mehr als 200 Millionen Euro kosten. Zudem ist beim deutschen Meister Harry Kane im Sturm gesetzt – es besteht also kein dringender Bedarf.

Sollte Haaland England wirklich verlassen wollen, dann gilt wohl Real Madrid als realistischste Option. Nach der Verpflichtung von Kylian Mbappé im Jahr 2024 träumt Präsident Florentino Pérez weiter von einem „Super-Sturm“, der die europäische Konkurrenz auf Jahre hinaus deklassieren soll. Finanziell gilt Real als einer der wenigen Klubs, die ein Paket dieser Größenordnung stemmen könnten. Auch PSG könnte einen Transfer finanziell stemmen, allerdings verzichtet man in Paris nach der gescheiterten Neymar/Messi-Ära auf große Namen.

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